Мониторинг ФПБ: цены на лекарства в государственных и частных аптеках существенно не отличаются

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Значительных колебаний цен на препараты в государственных и частных аптеках нет. Итоги очередного этапа профсоюзного мониторинга озвучила журналистам заместитель председателя Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения Людмила Литвиненко, передает корреспондент БЕЛТА.

Если в мае в поле зрения специалистов находились 35 аптек по всей стране, то сегодня их более 80. Увеличился и список лекарств - теперь под народным контролем 50 наименований наиболее востребованных препаратов (от 7 отечественных производителей и 19 зарубежных). Это препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, антибиотики и др.

"За этот период по итогам мониторинга расширенного перечня медикаментов значительных колебаний цен не выявлено. Отмечено единообразие цен как в коммерческих, так и государственных аптеках", - сказала Людмила Литвиненко. В то же время результаты показали, что в отдельных регионах страны стоимость лекарств незначительно различается. По данным за июль наиболее высокие цены по большинству препаратов из утвержденного перечня отмечаются в Минске и Гродненской области. Однако, по словам зампредседателя, говорить о тенденции пока преждевременно, поскольку "мы имеем результаты мониторинга только за один месяц и только ограниченного перечня утвержденных медикаментов".

В мае-июне специалисты Белорусского профсоюза работников здравоохранения отслеживали динамику цен по 26 наименованиям препаратов, входящих в аптечку первой медпомощи. Существенных колебаний цен выявлено не было.

"К нам поступают обращения, в которых граждане задают вопросы, волнующие их больше всего. Во-первых, это разница в цене на импортные препараты у нас и в соседних государствах - России, Польше, странах Балтии, Украине", - отметила Людмила Литвиненко. Стоимость импортных лекарств формируется с учетом контрактной цены, на которую влияет в том числе политика производителя при поставке лекарств в тот иной регион, объем рынка, объем и кратность поставки, наличие или отсутствие страховой медицины, пояснила специалист. На сегодня Минздрав и РУП "Фармация" вследствие переговоров с иностранными поставщиками уже добились снижения контрактных цен на отдельные виды поставляемой продукции, переговорный процесс еще не закончен.

Поступают вопросы, почему в некоторых аптеках страны цены ниже, чем в среднем по республике. "Мы на это также обращали внимание. Хочу повторить, что отечественные препараты качественные, соответствуют всем стандартам GMP и экспортируются в 29 стран. Мы объясняем гражданам, что в отдельных случаях, когда срок годности на медикаменты закачивается, допустим, через несколько месяцев или в крупную аптечную сеть поступила большая партия медикаментов, аптеки вынуждены снижать цены. Это общемировая практика", - резюмировала Людмила Литвиненко.

Как сообщалось, инициатива о проведении народного контроля за ценами была озвучена в мае на рабочей встрече Президента Александра Лукашенко с председателем ФПБ Михаилом Ордой. Глава государства поддержал данную инициативу. В федерации была создана рабочая группа по мониторингу цен. В ее состав вошли представители социально-экономических отделов всех областных и Минского городского объединений профсоюзов, были привлечены и отраслевые профсоюзы. Кроме того, заключено соглашение о сотрудничестве с Министерством антимонопольного регулирования и торговли о взаимодействии при проведении мероприятий по мониторингу цен.

В Беларуси достаточно жестко контролируется ценовая политика на лекарства. Так, препараты с отпускной стоимостью менее $1 составляют 36,8%, с ценой от $1 до $2 - 25,4%, от $2 до $5 - 22,8%. Если суммировать, то 85% лекарств на отечественном рынке стоят меньше $5.-0-