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Лукашенко назначит во все области своих полномочных представителей
28.08.2017 18:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 авг – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым утверждено Положение об уполномоченном представителе главы государства в области и столице, сообщили Sputnik в понедельник в пресс-службе белорусского лидера.
© Sputnik Александр Кряжев
"Положение определяет порядок назначения и освобождения уполномоченного представителя, закрепляет его правовой статус", – сказали в пресс-службе.
В задачи таких представителей будет входить анализ и прогнозирование ситуации в экономической и социальной сферах на закрепленной за ним территории, в том числе оценка имеющихся проблем, информирование президента о положении дел в области, выработка предложений по развитию определенных регионов.
Указ, которым утверждено положение, вступит в силу после официального опубликования.
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В задачи таких представителей будет входить анализ и прогнозирование ситуации в экономической и социальной сферах на закрепленной за ним территории, в том числе...
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