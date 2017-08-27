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Лукашенко назначит во все области своих полномочных представителей

28.08.2017 18:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 авг – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым утверждено Положение об уполномоченном представителе главы государства в области и столице, сообщили Sputnik в понедельник в пресс-службе белорусского лидера.

Лукашенко назначит во все области своих полномочных представителей
© Sputnik Александр Кряжев
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"Положение определяет порядок назначения и освобождения уполномоченного представителя, закрепляет его правовой статус", – сказали в пресс-службе.

В задачи таких представителей будет входить анализ и прогнозирование ситуации в экономической и социальной сферах на закрепленной за ним территории, в том числе оценка имеющихся проблем, информирование президента о положении дел в области, выработка предложений по развитию определенных регионов.

Указ, которым утверждено положение, вступит в силу после официального опубликования.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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В задачи таких представителей будет входить анализ и прогнозирование ситуации в экономической и социальной сферах на закрепленной за ним территории, в том числе...

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