Букварь и музыка. К 1 сентября в Беларуси выдали 30 новых учебников

Большинство новых книг пополнят ранцы первоклашек, учеников третьих классов и семиклассников. Среди них учебники по алгебре, физике, географии и даже букварь. Интересно, что посмотреть и скачать эти книги можно на сайте Национального образовательного портала.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Всего к концу года в стране будет выдан 41 новый учебник. 30 из них появятся к 1 сентября, 11 — до конца года. Все они адаптированы к новой учебной программе.

По мере подготовки к изданию учебники будут загружаться на сайт Национального образовательного портала.

— К 1 сентября появятся те пособия, которое уже изданы, — рассказала Валентина Гинчук, заместитель директора по научно-методической работе Национального института образования. — Остальные 11 появятся в сентябре-октябре.

Для первоклашек, например, среди новых книг — букварь, працоўнае навучанне, беларуская мова.

Третьеклассники получат новые математику, русский язык, беларускую мову, музыку, литературное чтение и літаратурнае чытанне.

Семиклассников в школах с русским языком обучения ждут новые алгебра, биология, русская литература и другие.

Напомним, во время республиканского педагогического совета Александр Лукашенко рассказал , что к 1 сентября 2019 года по всем предметам появятся новые учебники. По словам президента, в них будет усилена практическая направленность.

— Это не значит, что те учебники, которые появятся 1 сентября 2019 года, будут идеальными. Но учебник — это постоянное творчество — постоянно будем дополнять и менять, — заявил глава государства.

Отметим также, что на днях Министерство образования объявило новые цены на школьные учебники. Дороже всего комплект будет стоить для учеников 7-го класса. За пользование книгами в течение года родителям нужно заплатить 20,28 рубля. Самыми же бюджетными оказались учебники для четвероклассников — 6,7 рубля.