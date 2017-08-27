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Букварь и музыка. К 1 сентября в Беларуси выдали 30 новых учебников
28.08.2017 19:01 — Новости Общества | Tut.by
Большинство новых книг пополнят ранцы первоклашек, учеников третьих классов и семиклассников. Среди них учебники по алгебре, физике, географии и даже букварь. Интересно, что посмотреть и
Всего к концу года в стране будет выдан 41 новый учебник. 30 из них появятся к 1 сентября, 11 — до конца года. Все они адаптированы к новой учебной программе.
По мере подготовки к изданию учебники будут загружаться на сайт Национального образовательного портала.
— К 1 сентября появятся те пособия, которое уже изданы, — рассказала Валентина Гинчук, заместитель директора по научно-методической работе Национального института образования. — Остальные 11 появятся в сентябре-октябре.
Для первоклашек, например, среди новых книг — букварь, працоўнае навучанне, беларуская мова.
Третьеклассники получат новые математику, русский язык, беларускую мову, музыку, литературное чтение и літаратурнае чытанне.
Семиклассников в школах с русским языком обучения ждут новые алгебра, биология, русская литература и другие.
Напомним, во время республиканского педагогического совета Александр Лукашенко
— Это не значит, что те учебники, которые появятся 1 сентября 2019 года, будут идеальными. Но учебник — это постоянное творчество — постоянно будем дополнять и менять, — заявил глава государства.
Отметим также, что на днях Министерство образования
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Большинство новых книг пополнят ранцы первоклашек, учеников третьих классов и семиклассников. Среди них учебники по алгебре, физике, географии и даже букварь....
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