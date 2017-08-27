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Гомельский пенсионер стал жертвой грибов

28.08.2017 19:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 авг — Sputnik. Пенсионер в Гомеле, вероятнее всего, скончался от отравления грибами, сообщает издание "Гомельская правда".

Две недели назад 78-летний мужчина был госпитализирован в одну из больниц областного центра. По предварительным данным, пенсионер, будучи на даче в Речицком районе, собирал грибы, которые затем приготовил и съел. Через некоторое время он почувствовал себя плохо — скорая отвезла его в медучреждение.

Все это время врачи боролись за его жизнь, но спасти его не удалось. Патологоанатомы установят точную причину смерти.

С начала текущего года на Гомельщине грибами отравились десять человек. Медики обратились с рекомендацией тихим охотникам быть аккуратными при сборе грибов, а также при их приготовлении. 

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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С начала года медики зафиксировали с начала года десять случаев отравления грибами в Гомельской области.

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