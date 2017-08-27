Аэродром Орша открыли для международных полетов

Правительство открыло аэродром Орша для выполнения международных полетов воздушных судов. Это предусмотрено постановлением Совета министров от 25 августа 2017 года № 651, сообщили в пресс-службе правительства.

Государственным пограничному и таможенному комитетам, министерствам здравоохранения, сельского хозяйства и продовольствия поручили обеспечить на аэродроме Орша осуществление пограничного, таможенного, санитарно-карантинного и иных видов контроля.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.