В детской областной больнице в Бресте умерла 11-месячная девочка. СК проводит проверку

Брестский межрайонный отдел СК проводит проверку по факту смерти 11-месячной девочки в реанимационном отделении Брестской детской областной больницы. Об этом TUT.BY сообщили в управлении СК по Брестской области.



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Девочка умерла 17 августа. По информации СК, 27 июля у нее повысилась температура до 39 °C. Девочку госпитализировали в больницу, где она и скончалась.

Ранее эту историю описала «Наша Ніва» . По словам мамы девочки, которые приводит издание, врачи пытались сбить ребенку температуру, наутро следующего дня у девочки при дыхании начала западать грудина, и ее решили подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. Родители, по их словам, просили перевести ребенка в РНПЦ «Мать и дитя» в Минск, но им отказали.

По словам матери, окончательного диагноза у дочери не было, но была рабочая версия — энцефалит (группа заболеваний, характеризующихся воспалением головного мозга. — Прим. TUT.BY). Через некоторое время у ребенка начался флебит (воспаление стенки вены. — Прим. TUT.BY), и ее перевели в реанимацию. После того как возник отек легких, девочка скончалась.

В управлении СК по Брестской области заметили, что правовая оценка действиям персонала больницы будет дана, когда завершат проверку и экспертные исследования.

Напомним, ранее, 29 июня умерла годовалая девочка в другой больнице — в Брестской областной. Ребенка госпитализировали 22 июня. TUT.BY писал об этом случае.

По факту ее смерти управление СК по Брестской области также проводит проверку.

По словам отца девочки, у нее поднялась температура до 39,8°С, появилась сыпь, затем эти пятна превратились в кровяные подтеки. Девочку госпитализировали и через несколько дней она скончалась. Позже родители узнали официальную причину гибели. Как выяснилось, смерть наступила от полиорганной недостаточности, которая обусловлена менингококковой инфекцией в форме менингококцемии, осложнившейся развитием ДВС-синдрома (диссеминированное внутрисосудистое свертывание) с множественными кровоизлияниями в жизненно важные органы.