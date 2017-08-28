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Остановка "Могилевтехмонтаж" откроется 30 августа
28.08.2017 22:04 — Новости Общества | Tut.by
Остановочный пункт «Могилевтехмонтаж» на улице Космонавтов в направлении площади Космонавтов откроется 30 августа, сообщили в горисполкоме.
Общественный транспорт на «Могилевтехмонтаже» пока не останавливается из-за работ по благоустройству территории вокруг многоквартирного жилого дома. Остановку временно закрыли 27 июля на месяц. Однако в срок рабочие не уложились, поэтому закрытие остановки продлили еще на 4 дня.
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Пока там благоустраивают территорию вокруг многоквартирного дома.
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