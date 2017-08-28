Остановочный пункт «Могилевтехмонтаж» на улице Космонавтов в направлении площади Космонавтов откроется 30 августа, сообщили в горисполкоме.



Скриншот сделан с помощью сервиса «Яндекс.Карты»

Общественный транспорт на «Могилевтехмонтаже» пока не останавливается из-за работ по благоустройству территории вокруг многоквартирного жилого дома. Остановку временно закрыли 27 июля на месяц. Однако в срок рабочие не уложились, поэтому закрытие остановки продлили еще на 4 дня.