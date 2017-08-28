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На Витебщине с начала года в 3 раза выросло число случаев бешенства у домашних животных

28.08.2017 22:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Заболеваемость бешенством среди домашних животных выросла в регионе с начала года в три раза, сообщили в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

По состоянию на 22 августа в области зарегистрировали 12 случаев заболеваемости бешенством среди домашних собак и кошек. Это в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Четыре случая зафиксировали в Толочинском районе, два — в Бешенковичском, по одному — в Орше, Поставах, Оршанском, Глубокском, Полоцком районах и Витебске.

«Во всех случаях речь идет о невакцинированных животных, владельцы которых пренебрегли профилактическими прививками и в результате потеряли своих питомцев», — отметили специалисты.

Как пример — зарегистрированный в начале августа в Витебске случай гибели от бешенства домашнего кота. При этом информацию о гибели в городе диких котов, распространенную в соцсетях, в ведомстве не подтвердили: других случаев этой болезни среди животных в областном центре с того момента не регистрировали.

Всего в Витебской области на 22 августа выявили 44 бешеных животных — на 40,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В структуре заболеваемости наибольший удельный вес (31 случай, или 70,5%) составили дикие животные. Кроме того, зарегистрирован один случай заболеваемости бешенством среди крупного рогатого скота в Сенненском районе.

За оказанием антирабической помощи в организации здравоохранения области в первом полугодии обратились 1,1 тысячи человек (в 2016 — 1,3 тысячи), из них 382 — дети до 18 лет (в 2016 — 372).

Структура причин обращений по сравнению с предыдущим годом практически не изменилась: контакт с домашними животными — 66,5%, покусы безнадзорными животными — 27,2%, дикими — 3,9%, сельскохозяйственными — 2,4%.

Примечательно, что 90,7% домашних животных, травмировавших человека, на момент происшествия были официально зарегистрированы у населения, из них привиты против бешенства 87,7%.

 
Теги: Витебск
 
 
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По состоянию на 22 августа в области зарегистрировали 12 случаев заболеваемости бешенством среди домашних собак и кошек.

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