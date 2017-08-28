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Чтобы мотивировать школьников выбирать рабочие специальности, будут устраивать экскурсии на завод

28.08.2017 20:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Новые направления допрофессиональной подготовки и экскурсии на предприятия предложат минским школьникам в предстоящем учебном году, сообщил на городском форуме педагогических работников «Столичное образование: базовые ценности в современном формате» председатель комитета по образованию Мингорисполкома Михаил Мирончик.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

По словам Михаила Мирончика, в течение многих лет в столице сохраняется диспропорция между количеством выпускников, поступающих в профессионально-технические и высшие учебные заведения. «Надеемся, что ситуация изменится в результате реализации целей и задач профильного обучения, введения допрофильной и допрофессиональной подготовки, а также комплекса других профориентационных мероприятий. В масштабах города уже делаются первые шаги в этом направлении. В учреждениях дополнительного образования появятся новые направления допрофессиональной подготовки, разработаны маршруты производственного туризма», — отметил он.

В Минске создана система профессионально-технического образования, ориентированная не только на потребности рынка труда, но и на достижение личностных жизненных целей молодежи. В прошедшем учебном году функционировали 23 учреждения профессионально-технического и среднего специального образования, в которых обучались около 13,2 тыс. человек.

В зависимости от запросов обучение осуществлялось по различным формам: дневной, вечерней, заочной, на условиях целевой подготовки, а также в соответствии с договорами по программам дополнительного образования взрослых. «В контексте доступности систему профессионально-технического образования Минска можно характеризовать как гибкую, личностно ориентированную, адекватно реагирующую на рынок труда», — сказал Михаил Мирончик.

Для повышения уровня профессиональной подготовки будущих рабочих в системе ПТО проводятся конкурсы, смотры и слеты, учащиеся с достойными результатами принимают участие в республиканских мероприятиях. Три года назад учреждения активно включились в движение WorldSkills. В составе республиканской команды учащиеся Минска успешно выступали в чемпионатах профессионального мастерства в России, Китае, Бразилии.

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Теги: Минск
 
 
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В течение многих лет в столице сохраняется диспропорция между количеством выпускников, поступающих в профессионально-технические и высшие учебные заведения.

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