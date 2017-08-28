Суд вынес приговор физруку, вступившему в интим с 14-летней ученицей

Суд Витебского района вынес приговор в отношении бывшего учителя физкультуры одной из школ в Витебском районе, которого подозревали в интимной связи с 14-летней ученицей. По решению суда мужчина проведет 8 лет в колонии строгого режима. Об этом TUT.BY сообщила Ольга, мать девушки.



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Напомним, инцидент произошел в 2016 году в одном из агрогородков в Витебском районе. Ее герои — 61-летний учитель физкультуры и его воспитанница — 14-летняя школьница. Между ними, по словам матери девочки, возникли чувства, которые привели к интимным отношениям. Мужчину арестовали, а восьмиклассница перешла в другую школу — на старом месте ее затравили дети.

В отношении мужчины вначале возбудили уголовное дело по части 1 статьи 168 Уголовного кодекса (Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста). Но потом, по словам Ольги, переквалифицировали на часть 2 статьи 166 УК (Изнасилование заведомо несовершеннолетней).

— Педагог отрицал на суде свою вину, но следствие ее доказало. Прокурор запрашивал для обвиняемого 9 лет лишения свободы, но суд приговорил его к 8 годам в колонии строгого режима, — рассказала Ольга.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме. Решение суда еще не вступило в силу, обвиняемый намерен его обжаловать.

По словам Ольги, ее дочь в новом учебном году пойдет учиться в ту же школу, куда мать перевела ее после того, как узнала об интимной связи с учителем физкультуры. Девушка долго находилась в угнетенном состоянии.

— Но, к счастью, дочку из этого состояния вывели. С ней очень много работали психологи. Пережив такую ситуацию, я советую всем женщинам, которые в одиночку воспитывают дочерей, быть к ним внимательнее и ласковее.