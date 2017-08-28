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Деловая авиация, медвежий террор, квартиры "на любителя" и трезвый район - все за вчера

29.08.2017 07:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Доброе утро!

Отчаиваться рано, обрадовали синоптики: это еще не осень! Тепло еще вернется, на неделе будет спокойная и умеренно теплая погода. Успокоились? Тогда главное не вспоминать, что скоро школа.


ВАЖНОЕ

В стране создается первый оператор деловой авиации — и скоро над нами будут летать турбовинтовые и реактивные самолеты вместимостью до 10 мест. Рассказываем, что знаем.

Вы уже заметили, что стали богаче? А это на самом деле так: в Беларуси выросли среднедушевые денежные доходы — и теперь у вас есть на 31,2 рубля больше, чем год назад. Если вы, конечно, не автокрановщик из Лиды, которому за два месяца работы заплатили всего… 10 рублей.

Таможня РФ раскрыла крупную сеть поставки «санкционки»: в нее входят 29 компаний, учредителями в основном являются белорусы. Все подробности скандала — здесь.

ПОПУЛЯРНОЕ

На Витебщине сельчан терроризируют… медведи. Оказывается, они идут в Беларусь из России в поисках еды — и вот что гонит хищников на наши подворья.

Помните не до конца понятную историю о нападении на учительницу гимназии? Мы узнали, что женщина уволилась — но пока не известно, почему.

Если вы любите поглазеть на «интересные дизайнерские квартиры» или даже ищете для себя подобный вариант, мы уже выбрали для вас самые впечатляющие объекты на вторичном рынке, на которые хозяева, как сказано в объявлениях, «денег не жалели». И фантазии, к сожалению, тоже.


К сезону Back to School многие белорусские торговые сети предложили скидки на популярную среди учеников и их родителей технику — и вот мы выбрали для вас самые интересные предложения.

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Вот чудесный репортаж о том, как отдельно взятый район борется с «сухим законом». Оказывается, Борисовский райисполком решил до 31 августа, пока идет уборочная, не продавать спиртное. Стали ли от этого эксперимента все мужики в деревне трезвыми? И кто счастлив, что «чернила» теперь оказались под запретом? Мы посмотрели, как местные живут в новых условиях.


Съездили в лагерь «Родничок», посмотрели, как там отдохнули дети из Сирии, которые приехали в нашу страну по приглашению Александра Лукашенко. Вожатые говорят, что их эти дети «действительно многому научили»: «Например, с ними я поняла, что многие из тех проблем, которые возникают в жизни, на самом деле выдуманные. Эти дети видели все ужасы войны, но все равно улыбаются».

А вот здесь рассказываем, как живут пары, в которых муж старше на 20 лет: герои говорят, на них не раз и не два показывали пальцем из-за разницы в возрасте.

Все новости понедельника, 28 августа

Кстати. Мы TUT бросили вызов порталу «Онлайнер» и компании Wargaming, но повеселиться с нами и другими могут все. Если вы привыкли к тому, что офис — официальное, а временами и скучное место, беремся доказать, что это не так. Присоединяйтесь!

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Сейчас рано утром в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
 
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Доброе утро! Отчаиваться рано, обрадовали синоптики: это еще не осень! Тепло еще вернется, на неделе будет спокойная и умеренно теплая погода. Успокоились? Тогда...

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