Доброе утро!

Отчаиваться рано, обрадовали синоптики: это еще не осень! Тепло еще вернется , на неделе будет спокойная и умеренно теплая погода. Успокоились? Тогда главное не вспоминать, что скоро школа.





ВАЖНОЕ

В стране создается первый оператор деловой авиации — и скоро над нами будут летать турбовинтовые и реактивные самолеты вместимостью до 10 мест. Рассказываем, что знаем .

Вы уже заметили, что стали богаче? А это на самом деле так: в Беларуси выросли среднедушевые денежные доходы — и теперь у вас есть на 31,2 рубля больше, чем год назад. Если вы, конечно, не автокрановщик из Лиды, которому за два месяца работы заплатили всего… 10 рублей .

Таможня РФ раскрыла крупную сеть поставки «санкционки»: в нее входят 29 компаний, учредителями в основном являются белорусы. Все подробности скандала — здесь .

ПОПУЛЯРНОЕ

На Витебщине сельчан терроризируют… медведи. Оказывается, они идут в Беларусь из России в поисках еды — и вот что гонит хищников на наши подворья .

Помните не до конца понятную историю о нападении на учительницу гимназии ? Мы узнали, что женщина уволилась — но пока не известно, почему.

Если вы любите поглазеть на «интересные дизайнерские квартиры» или даже ищете для себя подобный вариант, мы уже выбрали для вас самые впечатляющие объекты на вторичном рынке , на которые хозяева, как сказано в объявлениях, «денег не жалели». И фантазии, к сожалению, тоже.





К сезону Back to School многие белорусские торговые сети предложили скидки на популярную среди учеников и их родителей технику — и вот мы выбрали для вас самые интересные предложения .

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Вот чудесный репортаж о том, как отдельно взятый район борется с «сухим законом». Оказывается, Борисовский райисполком решил до 31 августа, пока идет уборочная, не продавать спиртное. Стали ли от этого эксперимента все мужики в деревне трезвыми? И кто счастлив, что «чернила» теперь оказались под запретом? Мы посмотрели, как местные живут в новых условиях .





Съездили в лагерь «Родничок», посмотрели, как там отдохнули дети из Сирии , которые приехали в нашу страну по приглашению Александра Лукашенко. Вожатые говорят, что их эти дети «действительно многому научили»: «Например, с ними я поняла, что многие из тех проблем, которые возникают в жизни, на самом деле выдуманные. Эти дети видели все ужасы войны, но все равно улыбаются».

А вот здесь рассказываем, как живут пары, в которых муж старше на 20 лет: герои говорят, на них не раз и не два показывали пальцем из-за разницы в возрасте.

Все новости понедельника, 28 августа

Кстати. Мы TUT бросили вызов порталу «Онлайнер» и компании Wargaming , но повеселиться с нами и другими могут все. Если вы привыкли к тому, что офис — официальное, а временами и скучное место, беремся доказать, что это не так. Присоединяйтесь!

Ваша редакция

Вы подписаны на новости TUT.BY