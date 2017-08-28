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Деловая авиация, медвежий террор, квартиры "на любителя" и трезвый район - все за вчера
29.08.2017 07:30 — Новости Общества | Tut.by
Доброе утро!
Отчаиваться рано, обрадовали синоптики: это еще не осень!
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Вот чудесный репортаж о том, как отдельно взятый район борется с «сухим законом». Оказывается, Борисовский райисполком решил до 31 августа, пока идет уборочная, не продавать спиртное. Стали ли от этого эксперимента все мужики в деревне трезвыми? И кто счастлив, что «чернила» теперь оказались под запретом?
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А
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Доброе утро! Отчаиваться рано, обрадовали синоптики: это еще не осень! Тепло еще вернется, на неделе будет спокойная и умеренно теплая погода. Успокоились? Тогда...
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