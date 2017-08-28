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Мужчина получил пять лет с конфискацией за организацию нелегальной миграции в Гомельской области
29.08.2017 07:30 — Новости Общества | Tut.by
На территории Гомельщины был задержан 38-летний белорус с двумя мигрантами из Афганистана. Иностранцев он вез в личном BMW и держал курс в Украину. Пытался уйти от преследовавших его правоохранителей, но не смог, пишет «
Следствие установило, что перед этим он вел переговоры с неустановленными лицами, которые находятся за пределами Беларуси, о том, где заберет нелегалов и куда должен будет их доставить.
Участием в нелегальной миграции ранее судимый соотечественник пытался заработать. Афганцы, планировавшие попасть через Беларусь и Украину в Евросоюз, в качестве предоплаты дали ему 200 долларов. Нелегалов депортировали, а в отношении белоруса было возбуждено уголовное дело за организацию незаконной миграции.
— Суд Новобелицкого района признал мужчину виновным и в качестве наказания определил ему пять лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества, — сообщил помощник прокурора Гомеля Виталий Асадчий.
Приговор суда не вступил в силу.
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Следствие установило, что перед этим обвиняемый вел переговоры с неустановленными лицами, которые находятся за пределами Беларуси, о том, где заберет нелегалов и...
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