На днях белорусская журналистка Светлана Калинкина написала в фейсбуке о том, что в парке Челюскинцев висит знак, запрещающий ездить по территории на велосипеде. «Где же тогда кататься на велосипедах, если не в парках?!» — спрашивает она. Законны ли такие запреты, мы узнали в администрации парка и выслушали предложения председателя велосипедного сообщества.





Со всех сторон у каждого входа в парк Челюскинцев такая табличка висит уже достаточно давно. А велодорожка находится на проспекте Независимости — то есть уже за воротами парка.

«Просто после зимы мы повесили новые указатели, возможно, поэтому они стали такими заметными. И это не запрещающий знак. Это информационная табличка», — говорит руководство администрации парка.

Таблички носят рекомендательный характер, но такие меры были приняты давно и прописаны в локальных правилах для безопасности посетителей, среди которых много детей. Кроме того, в администрации замечают, что кататься здесь запрещают еще из-за того, что культура вождения у велосипедистов иногда страдает и спокойно ездят далеко не все.





При этом за нарушение правила наказание не предусмотрено. Разъезжая по парку, ПДД велосипедист не нарушает. И никакого административного взыскания за этим не последует.

«Кроме общественного порицания, конечно, и замечаний администрации парка. Этот запрет был введен ради техники безопасности. Сюда ведь все приходят с детьми. Только на аттракционы в выходной день было куплено 7 тысяч билетов. То есть в сам парк за день приходит 10 тысяч человек точно. Представляете, как это может быть для них небезопасно?» — говорят в администрации.

Руководители поясняют, что велосипедисты почему-то думают, что могут остановиться вовремя. Но неизвестно, чем все обернется, когда навстречу неожиданно выбежит маленький ребенок.

— К нам в выходные поступает по 10 обращений и жалоб о том, что велосипедисты мешают отдыхать. Приходят родители и говорят: «Почему вы ничего не делаете, вы же администрация?». Поэтому мы всем велосипедистам настоятельно рекомендуем воздержаться от езды на велосипеде в парке.





Также ситуацию прокомментировал председатель правления общественного объединения «Минское велосипедное общество» Павел Горбунов. Он говорит, что лучше не пускать велосипедистов ездить по центру парка, а сделать объездную велодорожку. Дело в том, что этот парк хорошо подходит для транзитного движения с улицы Парниковой в сторону площади Калинина.

— А на въезде в таком случае нужно повесить схему о том, как организовано велосипедное движение.

Кроме того, важно обозначить места пересечения велодорожки с пешеходной. Павел говорит, что отношения пешеходов и велосипедистов должны строиться на уважении друг к другу. Он тоже советует детские парки объезжать.

— Несмотря на то что мы лоббируем велосипедное движение, мы понимаем, что есть территории, где движущийся небезопасно велосипедист может быть проблемой для пешеходов. Например, парк Горького мы бы тоже рекомендовали объезжать, за исключением велодорожки.





В администрации парка Челюскинцев говорят, что строить здесь транзитную велодорожку от улицы Парниковой нецелесообразно. Во-первых, это затратно, во-вторых, парк имеет статус историко-культурной ценности и если для велодорожки понадобится вырубка деревьев — это создаст еще больше проблем.

— А быстро выехать на велодорожку можно от станции метро «Московская», через улицу Парниковую и Макаенка.