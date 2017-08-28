29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Контрольное занятие по тактико-специальной подготовке войск связи Вооруженных Сил Беларуси проводится по 1 сентября. Такая информация размещена на сайте Министерства обороны, сообщает БЕЛТА.

Занятие проходит под руководством начальника связи Вооруженных Сил - начальника управления связи Генерального штаба Вооруженных Сил. Его главная цель - повысить уровень готовности и способности органов управления и войск связи обеспечить организованное развертывание системы и войск связи региональной группировки войск (сил) (РГВ (С)), а также последовательное развертывание системы связи, которая будет функционировать в ходе "Запад-2017".

Мероприятие является заключительным практическим этапом подготовки войск связи к совместному стратегическому учению (ССУ) вооруженных сил Беларуси и России, в ходе которого будет развернута система связи на новых и модернизированных средствах и комплексах, принятых на вооружение Вооруженных Сил Беларуси.

Во время занятия будет развернута объединенная система связи РГВ(С) в интересах управления соединениями и воинскими частями, задействованными в ходе ССУ "Запад-2017".-0-