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Заключительный практический этап подготовки войск связи к "Запад-2017" проходит в Беларуси

29.08.2017 07:49 — Новости Общества | БелТА  
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29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Контрольное занятие по тактико-специальной подготовке войск связи Вооруженных Сил Беларуси проводится по 1 сентября. Такая информация размещена на сайте Министерства обороны, сообщает БЕЛТА.

Занятие проходит под руководством начальника связи Вооруженных Сил - начальника управления связи Генерального штаба Вооруженных Сил. Его главная цель - повысить уровень готовности и способности органов управления и войск связи обеспечить организованное развертывание системы и войск связи региональной группировки войск (сил) (РГВ (С)), а также последовательное развертывание системы связи, которая будет функционировать в ходе "Запад-2017".

Мероприятие является заключительным практическим этапом подготовки войск связи к совместному стратегическому учению (ССУ) вооруженных сил Беларуси и России, в ходе которого будет развернута система связи на новых и модернизированных средствах и комплексах, принятых на вооружение Вооруженных Сил Беларуси.

Во время занятия будет развернута объединенная система связи РГВ(С) в интересах управления соединениями и воинскими частями, задействованными в ходе ССУ "Запад-2017".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Контрольное занятие по тактико-специальной подготовке войск связи Вооруженных Сил Беларуси проводится по 1 сентября. Такая...

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