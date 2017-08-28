Третий Спас: традиции, приметы, рецепты

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. 29 августа православная церковь отмечает праздник перенесения из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа. В народе этот праздник называют третий Спас, Спас на полотне.

Перенесение нерукотворного образа Господня в Константинополь произошло в 944 году. Предание свидетельствует, что во времена проповеди Спасителя в сирийском городе Едессе правил Авгарь. Он был поражен по всему телу проказой. Слух о великих чудесах, творимых Господом, дошел до Авгаря. Он послал в Палестину своего живописца Ананию, поручив ему написать изображение Божественного Учителя. Анания пришел в Иерусалим и увидел Христа, окруженного народом. Он стал на высоком камне и попытался издали написать образ Иисуса, но это ему никак не удавалось. Спаситель сам подозвал его, назвал по имени и передал для Авгаря краткое письмо, потом попросил принести воду и убрус (холст, полотенце). Он умыл лицо, отер его убрусом, и на нем запечатлелся Божественный Лик. Анания принес в Едессу убрус и письмо Спасителя. С благоговением принял Авгарь святыню и получил исцеление. Образ долгое время хранился в Едессе, а впоследствии был перенесен в Константинополь. Празднество в честь перенесения Нерукотворного Образа называют еще Спасом на холсте.

В народной традиции третий Спас совпадал со временем окончания жатвы. Поговорки в народе к третьему Спасу были соответственные: "Хорошо, если Спас - на полотне, а хлебушко в гумне!", "Третий Спас хлеба припас". "Коль хорош третий Спас, будет зимой квас". Бытовали приметы: "Ласточки отлетают в три раза, в три Спаса", "Если журавль отлетит к третьему Спасу, то на Покров будет морозно". Во многих местах проводили дожинки и пекли пироги из хлеба нового урожая. Отсюда и одно из народных названий праздника - "хлебный". Еще этот Спас называли "ореховым". Считалось, что к этому дню окончательно созревали орехи. Для праздничного стола хозяйки готовили выпечку и другие блюда с орехами.

Ореховое печенье

Для приготовления понадобится: 1,5 стакана муки, 1/4 стакана измельченных грецких орехов, 1/2 пачки сливочного масла, 4 столовые ложки сметаны, 1/2 стакана сахара, 2 столовые ложки меда, 2 яйца, 1 столовая ложка растительного масла, немножко соды, погашенной лимонным соком и соль по вкусу.

Из всех ингредиентов замесить тесто. Поставить минут на 40-50 в холодильник. Раскатать и вырезать печенья любой формы, можно просто стаканом. Выложить их на противень, смазанный растительным маслом, и выпечь в духовке до готовности.

Ореховое печенье без муки

Для приготовления понадобится: грецкие орехи 0,3 стакана, миндаль 0,3 стакана, фундук 0,3 стакана (или в любой другой пропорции), сахар 200 мл, яичный белок.

Нужно измельчить орехи, но не очень мелко. Перемешать орехи с сахаром. Белок взбить в крепкую пену, добавить измельченные орехи с сахаром и все перемешать. Чайной ложкой выкладывать печенье на противень и выпекать в разогретой до 170 градусов духовке 10 минут. Печенье останется еще мягким, но не липким. После этого выключить и оставить печенье остывать в духовке еще минут на 30-40.

Шоколадный пирог с грецкими орехами

Для приготовления понадобится: 1 стакан муки, 1/4 стакана измельченных грецких орехов, 2 столовые ложки меда, 1/2 стакана сахара, 1/2 пачки сливочного масла, 2 яйца, 1 маленькая плитка горького шоколада, 1 пакетик ванилина.

Орехи смешать в блендере с медом и ванилином, поставить в холодильник. Смешать размягченное масло, растопленный шоколад, сахар, яйца до однородной массы и, непрерывно помешивая, добавить муку. Смазать противень растительным маслом, выложить на него тесто, сделать в нем углубления и вложить в них ореховую смесь. Выпечь в предварительно разогретой духовке до готовности.

Можно разделить тесто на две части, половину положить на противень, потом добавить ореховую смесь, сверху накрыть оставшимся тестом.-0-