В июле — августе специалисты учреждения «Беллесозащита» провели анализ результатов радиационного обследования отобранных проб грибов и ягод на содержание цезия-137. Результаты показали превышение допустимых уровней содержания цезия-137 в грибах во всех областях страны, за исключением Витебской, сообщается на сайте ведомства.



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Пробы были отобраны в лесных кварталах с плотностью загрязнения почв цезим-137 до 2 Ки/км2. В Брестском лесохозяйственном объединении превышение допустимых уровней содержания цезия-137 показали 19% от проверенных проб грибов; в Гомельском — 45%; в Гродненском — 10%; в Минском — 40%; в Могилевском — 25%.

Высокие уровни содержания цезия-137 в грибах были зафиксированы во многих лесхозах, в том числе — в Чериковском Могилевской области — 2148 Бк/кг в сыроежках, при норме в 370 Бк/кг, Березинском Минской области — 3380 Бк/кг в сыроежках, Лельчицком Гомельской области — 6851 Бк/кг в белых грибах, Столинском Брестской области — 5200 Бк/кг в лисичках.

Ведомство напоминает, что сбор ягод и грибов разрешен на территориях с плотностью загрязнения почв цезием-137 менее 2 Ки/км2. Ягоды и грибы, собранные в лесных кварталах с плотностью загрязнения от 1 до 2 Ки/км2 следует проверять, чтобы убедиться в их качестве.

В целом, как отмечает ГУ «Беллесозащита», содержание цезия-137 в ягодах и грибах, если сравнить данные исследований за последние 5 лет, постепенно уменьшается. Тем не менее, до 28% ягод черники от всех проверенных в год превышают допустимый уровень по содержанию радионуклидов, в частности цезия-137. Уровни загрязнения грибов цезием-137 так же сохраняются на высоком уровне — до 37% свежих грибов от всех проверенных в год.

«Информацию о загрязнении территории лесного фонда цезием-137, об уровнях содержания радионуклидов в дикорастущих ягодах и грибах можно получить, обратившись на сайты лесхозов — раздел „Радиационный контроль“», — напоминает ведомство.