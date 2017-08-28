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В Гомеле начнется суд над бывшим первым зампредом облисполкома и руководством мясокомбината
29.08.2017 09:03 — Новости Общества | Tut.by
Суд Гомельской области в начале сентября приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении 10 человек,
Ранее
Директор предприятия Ричард Стефанович, заручившись поддержкой уже бывшего первого заместителя председателя Гомельского облисполкома Александра Максименко и заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия — директора Департамента ветеринарного и продовольственного надзора, вопреки требованиям нормативных актов, предписывающих утилизацию такой продукции, организовал переработку и реализацию испорченного мяса.
Должностным лицам предъявлены различные обвинения. Четверым — в злоупотреблении властью или служебными полномочиями, и служебной халатности. Пять человек обвиняются в бездействии должностного лица, еще один — в служебной халатности.
Первое судебное заседание запланировано на 12 сентября.
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Должностным лицам предъявлены различные обвинения. Четверым - в злоупотреблении властью или служебными полномочиями, и служебной халатности. Пять человек...
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