Новая страна в тысячах километров от дома, новая работа, новый круг общения. Ежегодно в Беларусь приезжают жить и работать тысячи иностранцев. TUT.BY и Maggi продолжают проект « Экспаты », в котором мы рассказываем о людях, которые выбрали нашу страну своим домом, пусть и на время. Фоном для каждой из бесед становится приготовление национального блюда каждого из героев.

Итальянец Сальваторе «Тотти» Паттоккио переехал в Беларусь четыре года назад. В Минске он занимается развитием собственного бренда купальников Totti Swimwear. Модельер признается, что Беларусь стала для него страной, в которой он обрел равновесие, и уезжать в ближайшее время наш герой не собирается.





«Через полгода после переезда хотел бросить все и вернуться на родину»

— Если вы спросите в моем родном Лечче о Сальваторе Патоккио, все разведут руками, — смеется итальянец. — Но как только скажете Тотти — узнаете обо мне всё. По имени меня называла только мама, все остальные используют прозвище, которое и дало имя бренду.

Свою карьеру в Италии Сальваторе начинал как консультант в области моды, а в начале 2000-х решил создать собственную компанию по производству купальников. По его словам, бизнес был и остается успешным, однако в определенный момент он достиг «потолка».





— Мне нужен был новый вызов в карьере, — говорит Тотти. — Как раз тогда, лет шесть или семь назад, один из моих друзей, который занимался бизнесом в Беларуси, пригласил меня сюда отдохнуть на выходные. Я долго сопротивлялся, но в итоге приехал. Честно говоря, не знал о стране ничего, даже думал, что это часть России. Во время первого визита неожиданно понял, что здесь огромное количество возможностей делать что-то новое. Через полгода приехал снова и начал изучать обстановку, тогда же решил, что попробую свои силы здесь.

Переехав, Сальваторе начал работу над продвижением бренда и созданием собственного шоу-рума в Минске. Однако на первом этапе столкнулся с трудностями.

— Один из самых больших минусов Беларуси — это бюрократия, — говорит он. — Здесь очень трудно начать бизнес, даже если есть деньги. Нужно пройти огромное количество процедур и согласований. Но самое сложное было не это. Я не знал языка и, кроме того, не мог найти партнеров и помощников. Мы встречались с людьми, договаривались обо всем, а на следующий день они говорили, что передумали. Скажу честно: через полгода после переезда хотел сдаться, считал, что делать здесь что-то просто невозможно. Однако в итоге всё наладилось. Я наконец-то выучил английский, и сейчас мы неплохо развиваемся.





В ближайших планах итальянца — открытие в Минске фирменного магазина, так как пока что все ограничивается шоу-румом. Герой признается, что о серьезной прибыльности говорить рано, однако надеется, что это только вопрос времени.

— Конечно, вы спросите: почему я решил делать купальники в Беларуси? — улыбается Тотти. — Многие считают, что это глупая затея, так как в стране нет выхода к морю. Но я не вижу в этом проблемы. Мне вообще кажется, что белорусы чаще ездят на море, чем итальянцы. Зимой мы обычно отправляемся в горы кататься на лыжах, а вы готовы лежать на пляжах круглый год. Когда я только начинал работать, замечал, что у белорусов немного странный вкус, однако сейчас все покупают то же, что модно и в Западной Европе.

Из Италии — с чемоданами продуктов

Уже семь лет Сальваторе пескетарианец — не ест мясо, яйца, сыр. Исключение составляет только рыба. В Минске он обычно покупает овощи и филе лосося, остальные продукты привозит из Италии — на родине бывает в среднем раз в месяц. Герой утверждает, что его чемоданы по прибытии в Беларусь наполовину заполнены пастой и орехами.

— Я не ем мяса не потому, что жалею животных, — объясняет итальянец. — Это, скорее, вопрос заботы о самом себе, так как мы — это то, что мы едим. Меня пугает, как быстро выращивают животных на фабриках, поэтому мясо принципиально не употребляю, хотя очень его люблю. В Минске пробовал кое-что из белорусской кухни. Конечно, в первую очередь меня угостили драниками, но для моего желудка, который отвык от такой еды, это слишком тяжелая пища. В Беларуси начал больше готовить сам для себя, на кухне я испытываю настоящее вдохновение.





Для нашего проекта Тотти и его друг Луиджи решили приготовить фирменную пасту с тунцом. Культура этого блюда в Италии — что-то особенное. При одном упоминании белорусских макарон с кетчупом Сальваторе высказывается коротко: «Mamma mia!». Обычно для приготовления пасты наш герой использует так называемые экомакароны, сырье для которых выращено без использования пестицидов и других химических добавок. Однако в нашем случае он использовал обычные спагетти, которые можно купить в любом минском супермаркете.





Паста с тунцом от Сальваторе «Тотти» Патоккио: Ингредиенты: Спагетти — 250 г; Крупная луковица — 1 шт.; Консервированные помидоры — 1 банка; Тунец консервированный — 160 г (2 банки); Оливковое масло Черный перец, зелень — по вкусу Острое оливковое масло с розмарином (для заправки) Приготовление: Лук очищаем и мелко режем. Обжариваем его на оливковом масле до золотистого цвета. Добавляем помидоры с собственном соку и тушим, пока соус не начнет густеть. Затем добавляем тунец. Все вместе тушим еще пять минут. В конце добавляем черный перец и зелень. Спагетти отварить до состояния «аль денте», смешать в кострюле с получившимся соусом и держать на огне еще минуту. Получившееся блюдо заправить острым оливковым маслом.

Иногда Сальваторе обедает в итальянских ресторанах Минска или местах, где шеф-поварами работают его соотечественники. По словам героя, кухня в таких заведениях мало отличается от той, которую можно попробовать на Апеннинах.

— В Беларуси существует достаточно большое сообщество итальянцев, — говорит Сальваторе. — Сюда приезжает много моих соотечественников, которым нравится эта страна. Кто-то делает здесь бизнес, некоторые работают поварами, другие ищут любовь. Но по-настоящему близких друзей у меня здесь нет.





«Пирожное в Минске стоит дороже, чем в Италии»

— Впервые я был в Минске в ноябре, и это было ужасно — стоял сильный холод, все было в тумане, — говорит Сальваторе. — Кроме того, застрял в аэропорту на несколько часов, чтобы оформить документы. Вообще, климат в Беларуси кошмарный. В Италии солнце светит десять месяцев в году, а здесь иногда впадаешь в депрессию из-за отсутствия света (это, как мне кажется, отражается и на менталитете людей). Иногда встаю по утрам, вижу погоду за окном и просто возвращаюсь в постель. С другой стороны, мне нравится, как много у вас парков. А еще поражает чистота — это очень выделяет Минск, особенно на фоне итальянских городов.



Другой момент, который отмечает Сальваторе, — белорусское законопослушание. Для него было удивительно, что минчане всегда ждут своего сигнала светофора и мало мусорят на улицах. Он отмечает, что за все время жизни здесь не сталкивался с проявлениями уличной преступности. Несмотря на то что итальянец нередко забывает закрыть дверь в машине на ночь, а велосипед хранит просто возле подъезда, никаких инцидентов за четыре года с ними не происходило.



— Моему народу очень повезло со страной, — говорит Тотти. — У нас есть море, горы, великая история, прекрасная архитектура. Но правительство и люди относятся ко многому из этого наплевательски. А в Беларуси я чувствую любовь людей к месту, в котором они живут. Замечаю, как Минск становится лучше. Во время моего первого приезда, город был совсем другим. Тогда Беларусь казалась в чем-то даже экзотической страной. А сейчас здесь полным-полно баров, ресторанов — есть чем заняться вечером. Я часто отдыхаю на Зыбицкой и просто забываю, что нахожусь не дома, — здесь всё точно так же, как в городах Италии.





За время пребывания в Беларуси Тотти немало поездил по стране: был в Мире и Несвиже, ездил в Могилев и Брест, сейчас планирует визит в Гродно. Но лучшее, что есть в Беларуси, по его мнению — природа и люди.





— Еще я в восторге от белорусских девушек — они просто супер! — смеется Тотти. — Это, кстати, отражается и на моей работе. Здесь я делаю немного другие купальники. Дело в том, что у итальянок формы обычно слишком крупные, особенно это касается груди. А в Беларуси у 70 процентов девушек бюст небольшой. Поэтому стараюсь добавлять немного пуш-апа. Но в остальном (к примеру, цвете и стиле) коллекции, которые я продаю в Италии и здесь, почти ничем не отличаются.

Главное же преимущество Беларуси для Сальваторе — спокойствие. Ему импонируют размеренный ритм жизни в Минске и пресловутая стабильность.





— Мне кажется странным, когда белорусы говорят о кризисе или жалуются на жизнь, — отмечает герой. — Я не вижу никакой разницы с Западной Европой. Люди здесь все больше следят за собой, отдыхают, покупают дорогие вещи и напитки, ездят на отличных машинах. Причем цены на многое в Минске даже выше, чем в Италии. Недавно зашел в пекарню, где продают небольшие пирожные по пять евро (в Лечче такие же стоят не больше двух) — там было полно людей! Поэтому белорусы не такие бедные, как они сами говорят. Вообще, ваша страна мне очень нравится, и плюсов в ней гораздо больше, чем минусов. Если бы было иначе, я бы здесь не жил.





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