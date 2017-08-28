В Гродно жильцы многоэтажки борются за установление шлагбаума во дворе

В Гродно камнем преткновения стал шлагбаум. Жильцы дома по улице Щорса говорят, что уже устали бороться за порядок на парковке — к вечеру во дворе — треть машин чужие. Четыре года назад, когда заселялись, вспоминают, из инфраструктуры не было ничего. Даже разлинеивали злополучную парковку сами. Установку шлагбаума одновременно не разрешают и не запрещают — коллизия в законодательстве, сообщает канал ОНТ.



Фото: lostsky.ru, носит иллюстративный характер

Жителей отправляют по инстанциям: ГАИ, МЧС, скорая, коммунальщики. Выходит, что порядка десятка служб. Каждой нужно доказывать и объяснять. Даже права составить проект людям приходится добиваться годами.

Двор на улице Рогачевского первый в Гродно, где официально появился шлагбаум. Два года назад жильцам удалось добиться его установки. Местные власти были просто вынуждены пойти на уступки — через дорогу крупный вещевой рынок, желающих припарковаться бесплатно — десятки.

В Минске таких дворов с нужной всем вокруг парковкой — в разы больше. В самом центре города установлен не один шлагбаум. Еще одно решение, личные арендные места с парковочными столбами, принадлежащими кооперативу.

В причастных министерствах уверены, что такое «самоуправление» большому городу только на пользу.

«Если дворовая территория закреплена за товариществом, они располагают правом устройства, в том числе и шлагбаумов, но и обязаны ее содержать. Тенденция к тому, чтобы максимально больше привлекать потребителя для содержания и благоустройства дворовой территории», — говорит, начальник управления Министерства ЖКХ Геннадий Акстилович.

В Гродно вопрос именно по дому на Щорса решили вынести на общественное обсуждение. Продлится оно еще две недели, чтобы выяснить все «за» и «против». Но напряжение растет, как и количество кооперативов, где хотят, но не могут оградить свой двор от чужих.

«Было такое принято решение, что все дома, где выделены земельные участки под строительство ТС и ЖСПК, где это тупиковые заезды, что будем рассматривать эти вопросы на общественных слушаниях для установки шлагбаума. Точка зрения администрации — это надо делать», — рассказывает первый заместитель главы администрации Октябрьского района г. Гродно Сергей Сорока.

К слову, ни МЧС, ни милиция, ни скорая помощь пока претензии не высказывают. Вряд ли в 11-этажном доме в любое время суток не найдется тот, кто откроет экстренной службе. В администрации признаются, с фактами не поспоришь, там, где уже есть заграждения, во дворе идеальный порядок. Первые слушания (скорее эксперимент) — попытка сделать решения прозрачными и найти компромисс между желаниями горожан и законодательством.