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Прокуратура: В Полоцке хозяева не регистрируют собак опасных пород

29.08.2017 09:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Нарушения правил содержания собак выявили в Полоцке, сообщила старший помощник прокурора Полоцкого района Дарья Коваленко.

Многие люди не регистрируют домашних кошек и собак, в том числе псов потенциально опасных пород. По сведениям ЖЭС, в Полоцке владельцы зарегистрировали 2478 котов и собак.

«Из них в отношении 33 собак есть сведения о принадлежности их к потенциально опасным породам. Данные о прохождении специального обучения по содержанию таких собак предоставили только 7 владельцев», — констатировала Дарья Коваленко. Остальные хозяева игнорируют требование об обязательном прохождении спецкурсов в кинологических клубах.

Люди по-прежнему нарушают правила при выгуле собак, чем создают угрозу безопасности прохожих, допускают загрязнения животными общедоступных мест. Владельцы выгуливают собак без намордников и поводков в жилом секторе, на придомовых территориях, а также в местах, предназначенных для отдыха. Прокуратура района неоднократно выявляла факты выгула собак на придомовых территориях в каждом из районов Полоцка.

Прокуратура внесла представление в Полоцкий райисполком, ряд должностных лиц предприятия «ЖКХ Полоцка» и городской ветстанции привлекли к дисциплинарной ответственности.

 
 
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Люди также по-прежнему нарушают правила при выгуле собак, чем создают угрозу безопасности прохожих, допускают загрязнения животными общедоступных мест.

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