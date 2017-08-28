|
Марк Цукерберг снова уходит в декретный отпуск
29.08.2017 09:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 авг — Sputnik. Создатель соцети Facebook Марк Цукерберг стал отцом во второй раз — его супруга Присцилла Чан подарила ему еще одну дочь. Счастливый отец поделился этой трогательной новостью в соцсетях.
"Дорогая Август, добро пожаловать в мир! Мы с твоей мамой будем рады увидеть, кем ты станешь", — написал Марк.
Девочке дали имя Август, возможно потому, что появилась на свет она в августе. Малышка стала вторым ребенком в семье 32-летнего предпринимателя. Старшая дочь Максима, появилась на свет 1 декабря 2015 года.
Цукерберг объявил, что берет декретный отпуск на два месяца, чтобы быть в эти счастливые дни вместе со своей семьей.
Декретный для отцов принят во многих странах Европы. В Швеции, где ввели такой отпуск 30 лет назад, уходом за ребенком занято 80% мужчин.
В Беларуси уже несколько лет
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У основателя социальной сети Facebook родилась вторая дочка - он намерен взять декретный отпуск, как делал и при рождении первого ребенка.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии