Марк Цукерберг снова уходит в декретный отпуск

МИНСК, 29 авг — Sputnik. Создатель соцети Facebook Марк Цукерберг стал отцом во второй раз — его супруга Присцилла Чан подарила ему еще одну дочь. Счастливый отец поделился этой трогательной новостью в соцсетях.

"Дорогая Август, добро пожаловать в мир! Мы с твоей мамой будем рады увидеть, кем ты станешь", — написал Марк.

Девочке дали имя Август, возможно потому, что появилась на свет она в августе. Малышка стала вторым ребенком в семье 32-летнего предпринимателя. Старшая дочь Максима, появилась на свет 1 декабря 2015 года.

Цукерберг объявил, что берет декретный отпуск на два месяца, чтобы быть в эти счастливые дни вместе со своей семьей.

Декретный для отцов принят во многих странах Европы. В Швеции, где ввели такой отпуск 30 лет назад, уходом за ребенком занято 80% мужчин.

В Беларуси уже несколько лет прорабатывается вопрос введения обязательного отцовского отпуска , для чего создана отдельная рабочая группа. По мнению экспертов такая мера будет стимулировать отцов уделять больше внимания детям и поможет снизить нагрузку на мам, котрые тратят на ведение домашнего хозяйства в 2,5 раза больше времени, чем их супруги.