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Марк Цукерберг снова уходит в декретный отпуск

29.08.2017 09:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 авг — Sputnik. Создатель соцети Facebook Марк Цукерберг стал отцом во второй раз — его супруга Присцилла Чан подарила ему еще одну дочь. Счастливый отец поделился этой трогательной новостью в соцсетях.

Марк Цукерберг снова уходит в декретный отпуск
© Facebook / Марк Цукерберг
Августа: у Марка Цукерберга родилась вторая дочь

"Дорогая Август, добро пожаловать в мир! Мы с твоей мамой будем рады увидеть, кем ты станешь", — написал Марк.

Девочке дали имя Август, возможно потому, что появилась на свет она в августе. Малышка стала вторым ребенком в семье 32-летнего предпринимателя. Старшая дочь Максима, появилась на свет 1 декабря 2015 года.

Цукерберг объявил, что берет декретный отпуск на два месяца, чтобы быть в эти счастливые дни вместе со своей семьей.

Декретный для отцов принят во многих странах Европы. В Швеции, где ввели такой отпуск 30 лет назад, уходом за ребенком занято 80% мужчин.

В Беларуси уже несколько лет прорабатывается вопрос введения обязательного отцовского отпуска, для чего создана отдельная рабочая группа. По мнению экспертов такая мера будет стимулировать отцов уделять больше внимания детям и поможет снизить нагрузку на мам, котрые тратят на ведение домашнего хозяйства в 2,5 раза больше времени, чем их супруги.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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У основателя социальной сети Facebook родилась вторая дочка - он намерен взять декретный отпуск, как делал и при рождении первого ребенка.

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