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Встречи с писателями и театрализованное шествие. В Любче отметят 405-летие типографии

29.08.2017 10:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Городской поселок Любча в Новогрудском районе 3 сентября примет праздник «Печатное слово в Любче», посвященный 500-летию белорусского книгопечатания и 405-летию местной типографии, сообшает БЕЛТА.


В Любчанском замке будет заложена капсула с посланием. Откроется мероприятие театрализованным шествием гостей и жителей Любчи от замка к основной сцене. Запланированы встреча с поэтами, фэст литературных героев, парад редких книг, работа интерактивной библиотечной площадки. Продолжится праздник концертом народного ансамбля музыки, песни и танца «Белые Росы», выступлениями любительских коллективов региона. В завершение проведут бал для молодежи.

Время не пощадило ни саму типографию, ни ее оборудование. Сейчас даже неизвестно, где конкретно в Любче она находилась. Однако сохранилась точная дата создания типографии — 27 февраля 1612 года. Ее основатель, печатник Петр Бластус Кмита приехал в Любчу из Вильно, спасаясь от преследования иезуитов. Исследователи считают Любчанскую типографию феноменальной: ни одна протестантская типография в ВКЛ не существовала так долго. Представители разных сословий и вероисповеданий имели возможность печатать в ней свои произведения. Причем из стен типографии выпускались не только религиозные книги, немало было издано медицинской, научной литературы, издавали учебные пособия и даже светские романы. Всего известно о трех печатниках в Любче, помимо Петра Кмиты к издательской деятельности присоединился его сын Ян Даниэль. Последним третьим издателем был эмигрант из Польши Ян Ланге. Эпидемии и войны середины ХVІІ века разрушили Любчу. С тех пор издание книг в ней не возобновлялось.

 
 
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В Любчанском замке будет заложена капсула с посланием. Откроется мероприятие театрализованным шествием гостей и жителей Любчи от замка к основной сцене....

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