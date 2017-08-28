Коллектив программы «Зона Икс» на канале «Беларусь 1» обещает впредь более аккуратно работать с архивными материалами. Такое заявление было озвучено в эфире после того, как выяснилось, что в сюжете про обвиняемого в педофилии телевизионщики использовали кадры с известным реаниматологом.



«Дело в том, что кроме затылка и моего профиля в репортаже фигурируют руки — мой рабочий инструмент», — объяснял врач, которого по ошибке показали в сюжете. Фото: citydog.by

«Криминальный репортер всегда работает с колес, торопясь выдать в эфир громкий репортаж. Так было и 16 августа», — пояснили в программе «Зона Икс».

Журналисты спешили дать в эфир новость о том, что завотделением Крупской больницы будут судить за преступления против половой неприкосновенности.

«Как правило, в таких сюжетах журналист использует видео из архивных фондов. Такова специфика. И согласитесь, телевидение — это в первую очередь картинка. Говоря о враче одного медучреждения, использовался видеоряд другого, без лиц и прочих узнаваемых деталей. В таких случаях картинка носит исключительно иллюстрационный характер, не содержит злого умысла и не имеет отношения к озвученной в эфире информации», — объясняют сотрудники канала.

Однако в съемках из больницы — это были палата, оборудование, силуэт мужчины со спины и человек в медицинской маске — узнал себя доктор Детской инфекционной больницы Максим Очеретний. К слову, узнали доктора также его коллеги и родители его маленьких пациентов.

«С полной уверенностью заявляем: этот человек и больница непричастны к озвученной информации. Учитывая моральный аспект и работу медика с детьми, не хотелось бы, чтобы наши зрители усомнились в компетентности врача. О его заслугах и профессионализме говорит тот факт, что он заведующий отделением анестезиологии и реанимации, врач-реаниматолог высшей категории. Ну, а впредь работать с архивными материалами мы будем более аккуратно», — заверили в эфире журналисты.

Как сообщало ранее издание CityDog.by, речь идет о сюжете недельной давности. Больница, в которой работает врач, направила официальный запрос с требованием объяснить произошедшее.

«Думаем, после вчерашней программы конфликт исчерпан», — сказали TUT.BY в больнице.

Сам врач уточнил TUT.BY, что лично с ним никто из журналистов пока не связывался.

«Пока еще не знаю, какие действия буду дальше предпринимать. Ну, вы смотрели сюжет? Там извинений, собственно говоря, не было. Сказали, что „у нас такая работа“ — и все. Но думаю, что [со мной лично] еще свяжутся», — рассказал заведующий отделением анестезиологии и реанимации № 2 Максим Очеретний.

Кстати, сюжет уже удален с сайта телеканала и на Youtube.