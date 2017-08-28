Зарплата - 260 рублей, пособие не положено. Как Бобруйск помог сироте-воспитательнице детсада

Комнатушка в общежитии с голыми стенами, заимствованные на время диван и электроплитка и никакой помощи при зарплате 260 рублей — в такой ситуации оказалась 19-летняя сирота из Бобруйска, которая работала воспитателем в детском саду. Рыдающую от бессилия девушку не оставила в беде коллега. В соцсетях она распространила просьбу о помощи — откликнулся почти весь Бобруйск. Помочь сироте вызвалась даже беженка из Украины, у которой ничего нет, кроме нового урожая картофеля.





О непростой судьбе 19-летней воспитательницы Екатерины (имя изменено. — TUT.BY) рассказала Елена Герчина, ее коллега.

— Катю я знала, когда она была еще ребенком. Малышкой ходила в тот детский сад, где я работаю, — рассказала Елена Герчина. — Мы с коллегами уже тогда видели, что семья у нее не самая благополучная. А сейчас Катя пришла в наш детсад воспитателем.

Коллектив понимал, что у девушки есть проблемы с деньгами, но что ситуация настолько критическая, никто не догадывался. Екатерина никогда не жаловалась, всегда была в хорошем настроении, улыбалась и шутила. Но как-то раз коллеги пришли на работу и застали девушку в слезах. Попросили поделиться — и она рассказала.

Оказалось, что Екатерина живет в комнате общежития. У нее ничего нет: ни стиральной машины, ни нормального холодильника, ни стола, ни штор. Добрые люди дали ей на время диван и электрическую плитку, которую даже поставить некуда, разве что на подоконник.

Воспитатель обратилась за адресной помощью в администрацию Ленинского района, чтобы купить хотя бы самое необходимое. В тот день ей отказали, поэтому она не выдержала и расплакалась.

В управлении социальной защиты администрации Ленинского района рассказали о причине отказа: среднедушевой доход девушки превысил необходимую сумму, которая предусмотрена как максимум для выдачи пособия.

— В соответствии с указом президента от 19 января 2012 года № 4, единовременное социальное пособие предоставляется семьям (гражданам), оказавшимся по объективным причинам в трудной жизненной ситуации, нарушающей нормальную жизнедеятельность, при условии, что их среднедушевой доход составляет не более 1,5 величины критерия нуждаемости. По состоянию на июль 2017 года это 275,73 рублей, — пояснила начальник управления соцзащиты администрации Светлана Гриневецкая. — Средний доход Екатерины с июня 2016‑го по май 2017 года был 295,23 рубля.

Гриневицкая уточнила, что в сумме дохода учитывается начисленная зарплата без вычетов налоговых и других сборов, а также государственная адресная социальная помощь в виде социального пособия в размере 70 рублей в месяц, которое девушка получала в этот период.





Дело в том, что раньше девушке выплачивалось пособие как сироте, а также мать, которую лишили родительских прав, перечисляла алименты. Но все эти деньги, по Катиным словам, забирала бабушка на ее содержание. Она с 10 лет занималась воспитанием внучки, хотя опеку над девочкой взяла тетя. Отец Екатерины умер, когда ей было 5 лет.

Что произошло между родственниками, неизвестно. Но как только Екатерине исполнилось 18 лет, выплаты прекратились, а девушка фактически осталась на улице. Около полугода ей пришлось жить у подруги, которая согласилась ее приютить. А прошедшей зимой Катя получила комнату в общежитии.

По словам Елены, раньше комната, в которой поселили Екатерину, была подсобкой уборщицы с голыми стенами и обшарпанным полом. В ней не разместить ни нормальную кухню — если только один шкафчик, — ни письменный стол. По документам Кате выделили «койко-место», а не комнату.

— Катя очень тактичная, умная, вежливая, — говорит Елена. — Признаться, я вообще не встречала таких искренних и чистых людей, как эта девочка! Я сама мама и бабушка, и не смогла пройти мимо. Катя получает «чистыми» 250−260 рублей. Понятно, что на такую зарплату сейчас живут многие молодые специалисты, но с помощью семьи им обычно удается как минимум обустроить свой быт. Кате же пришлось сражаться с судьбой один на один. Она покупала обои и краску, также деньги уходят на оплату коммунальных услуг, проезд, одежду, питание. А как же все остальное? У нее ведь даже посуды не было!

История Катерины так затронула Елену, что она написала о ее ситуации в соцсетях: «Крик души! Пишу вам от отчаяния! Я не прошу материальной помощи (хотя, конечно, для нее это было бы не лишнее). Но, может быть, найдутся добрые люди, которые могли бы поделиться с девочкой подержанной мебелью или бытовой техникой, посудой?».





Буквально за неделю сообщение Елены собрало около тысячи репостов, больше 70 человек захотели помочь. Кто-то предложил утюг, кто-то — электрический чайник, кто-то — постельное белье.

— Один человек подарил Кате шторы, но в комнате не было даже карниза. Тогда другой человек откликнулся — у него как раз был карниз, — рассказывает Елена. — Он даже приехал к Кате, помог его обрезать и укрепить, так как карниз оказался слишком длинным и не влезал в ее каморку.

Отозвались даже люди из других городов.

— У меня есть полочка. Хочу помочь Кате! Еще могу дать кровать и посуды немного, — написала Светлана Яковец из Жлобина.

Денис Окулич — бобруйчанин, но сейчас живет в России, тоже увидел сообщение в соцсетях и постарался помочь, чем мог.

— Я стала беженкой, приехала в Беларусь из Украины, когда началась война. Бобруйчане тогда так помогли! Дали и одежду, и еду! А теперь мне самой хочется помочь хотя бы кому-то из вас! Сейчас я живу в деревне под Бобруйском. У меня ничего нет, но я накопаю картошки и привезу Кате, — сказала Елена Козырь.

— Неравнодушные люди, которые здесь есть! Если вы все еще думаете, стоит ли помочь этой девочке, не сомневайтесь! Я сегодня отвозила ей вещи и познакомилась, - написала под постом Татьяна Гучева. - Катя — совсем ребенок! В столь раннем возрасте она сама строит взрослую жизнь с нуля, без поддержки и опоры. Она очень скромная и милая, дружелюбная. И она ничего не просит! Со слезами приняла мою скромную помощь. Ее хочется обнять и пожалеть, ей хочется подставить плечо. Давайте поможем ей не разочароваться в этом мире и смело шагать, зная, что она не одна, и что мир не так жесток!

Буквально за одну неделю отзывчивые люди помогли девушке практически полностью обустроить ее комнатку. Интересно, что дольше всего волонтеры не могли отыскать холодильник. А нашелся он в том же общежитии! Другая девушка, которая живет этажом выше, но не была знакома с Катей, узнала про нее из соцсетей. Она-то и подарила ей практически новый холодильник.

Но, наверное, больше всего девушку тронули подарки от родной матери. Женщина помогает дочери по мере сил: принесла ковер, покрывало, пару кастрюль, сковороду. Кстати, Катя сказала, что ее мама перестала пить.