В Минске суд вынес приговор очередной группе ошмянских таможенников: 60,5 года на всех

Дело в открытом заседании слушалось почти год. 11 бывших сотрудников пункта пропуска «Каменный Лог» признали виновными по ч. 3 ст. 430 УК «Получение взятки в особо крупном размере». Пятерых обвиняемых приговорили к 5 годам лишения свободы, одного — к 5,5 года, еще пятерых — к шести годам. Отбывать наказание они будут в колонии усиленного режима.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сегодня в суде Фрунзенского района Минска огласили приговор 11 бывшим сотрудникам Ошмянской таможни. Пока шел суд, 7 человек находились под стражей, еще четверо под подпиской о невыезде. По версии следствия, преступной группой (речь идет о всех 58 фигурантах дела таможенников — Прим. TUT.BY) был нанесен ущерб на сумму 876 тысяч долларов и 19 тысяч евро.





С утра на парковке возле суда Фрунзенского района стояло несколько машин с номерами четвертого региона. На оглашение приговора из Ошмян в Минск приехало более 30 человек. Некоторые из присутствующих, обвиняемые, находившиеся под подпиской, пришли на суд с большими клетчатыми сумками. Накануне прокурор для всех запросил лишение свободы в колонии в условиях усиленного режима. Некоторые фигуранты не исключали, что могут быть взяты под стражу прямо в зале суда, поэтому взяли с собой вещи.





Напомним, в начале августа в Минском областном суде огласили приговор бывшему руководству ошмянской таможни, во Фрунзенском районе на скамье подсудимых рядовые сотрудники — два заместителя начальника отделов и инспекторы. Минимальная сумма взятки 2 тысячи долларов, максимальная — около 14. Шесть человек признали вину частично, пять полностью отрицали, что брали деньги за беспрепятственное прохождение через границу фур с цветами. Когда прокурор Владимир Степурко первый раз запросил для обвиняемых срок, то большинство таможенников погасили иски. С учетом возмещения ущерба, признания вины, прения были возобновлены и гособвинитель попросил суд приговорить фигурантов к более мягкому наказанию — от 5 до 7 лет в колонии усиленного режима. После погашения исков для некоторых запрашиваемый срок уменьшился на 4−5 лет.

Суд приговорил пятерых бывших сотрудников таможни к 5 годам лишения свободы, одного — к 5,5 года, еще пятерых — к шести годам. Отбывать наказание они будут в колонии усиленного режима. Четыре человека взяты под стражу в зале суда.

Судебные разбирательства по громкому делу ошмянских таможенников начались осенью 2016 года . Всего на скамье подсудимых оказалось 58 человек. Минский областной суд рассматривал дела руководящего состава пункта пропуска «Каменный Лог». Всех 16 фигурантов, двое из которых бизнесмены, признали виновными и приговорили к длительным сроком заключения. Например, Гарник Сарумянц получил 11,5 лет в колонии в условиях усиленного режима, у него в том числе конфискуют 1,8 миллионов долларов, найденные под ванной. Александр Горальский, экс-начальник ПТО «Каменный Лог», приговорен к 6 годам лишения свободы, Виктор Фалевич, бывший и.о. начальника таможенного пункта «Каменный Лог» — к 7,5, бывший начальник отдела таможенного оформления «Каменный Лог» Игорь Высоцкий — к 8 годам. Почти у всех по приговору суда будет конфисковано имущество.

Единственный, кто вышел на свободу, — литовский бизнесмен Артур Тураев. Мужчине присудили штраф в 2 тысячи базовых величин и освободили из-под стражи прямо в зале суда. Суд признал группу виновной в том, что несколько лет она брала взятки за беспрепятственное прохождение через таможню машин с цветами. Чтобы избежать длительных сроков заключения, накануне оглашения приговора обвиняемые внесли солидные сумму. Двое таможенников заплатили по 120 тысяч долларов, один- 90 тысяч, еще один- 60 тысяч.

Остальных обвиняемых сотрудников пункта пропуска «Каменный Лог» продолжают судить в Партизанском, Октябрьском и Заводском судах Минска. Приговор им будет оглашен в ближайшее время.