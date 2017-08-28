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В Минске суд вынес приговор очередной группе ошмянских таможенников: 60,5 года на всех

29.08.2017 10:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Дело в открытом заседании слушалось почти год. 11 бывших сотрудников пункта пропуска «Каменный Лог» признали виновными по ч. 3 ст. 430 УК «Получение взятки в особо крупном размере». Пятерых обвиняемых приговорили к 5 годам лишения свободы, одного — к 5,5 года, еще пятерых — к шести годам. Отбывать наказание они будут в колонии усиленного режима.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сегодня в суде Фрунзенского района Минска огласили приговор 11 бывшим сотрудникам Ошмянской таможни. Пока шел суд, 7 человек находились под стражей, еще четверо под подпиской о невыезде. По версии следствия, преступной группой (речь идет о всех 58 фигурантах дела таможенников — Прим. TUT.BY) был нанесен ущерб на сумму 876 тысяч долларов и 19 тысяч евро.


С утра на парковке возле суда Фрунзенского района стояло несколько машин с номерами четвертого региона. На оглашение приговора из Ошмян в Минск приехало более 30 человек. Некоторые из присутствующих, обвиняемые, находившиеся под подпиской, пришли на суд с большими клетчатыми сумками. Накануне прокурор для всех запросил лишение свободы в колонии в условиях усиленного режима. Некоторые фигуранты не исключали, что могут быть взяты под стражу прямо в зале суда, поэтому взяли с собой вещи.


Напомним, в начале августа в Минском областном суде огласили приговор бывшему руководству ошмянской таможни, во Фрунзенском районе на скамье подсудимых рядовые сотрудники — два заместителя начальника отделов и инспекторы. Минимальная сумма взятки 2 тысячи долларов, максимальная — около 14. Шесть человек признали вину частично, пять полностью отрицали, что брали деньги за беспрепятственное прохождение через границу фур с цветами. Когда прокурор Владимир Степурко первый раз запросил для обвиняемых срок, то большинство таможенников погасили иски. С учетом возмещения ущерба, признания вины, прения были возобновлены и гособвинитель попросил суд приговорить фигурантов к более мягкому наказанию — от 5 до 7 лет в колонии усиленного режима. После погашения исков для некоторых запрашиваемый срок уменьшился на 4−5 лет.

Суд приговорил пятерых бывших сотрудников таможни к 5 годам лишения свободы, одного — к 5,5 года, еще пятерых — к шести годам. Отбывать наказание они будут в колонии усиленного режима. Четыре человека взяты под стражу в зале суда.

Судебные разбирательства по громкому делу ошмянских таможенников начались осенью 2016 года. Всего на скамье подсудимых оказалось 58 человек. Минский областной суд рассматривал дела руководящего состава пункта пропуска «Каменный Лог». Всех 16 фигурантов, двое из которых бизнесмены, признали виновными и приговорили к длительным сроком заключения. Например, Гарник Сарумянц получил 11,5 лет в колонии в условиях усиленного режима, у него в том числе конфискуют 1,8 миллионов долларов, найденные под ванной. Александр Горальский, экс-начальник ПТО «Каменный Лог», приговорен к 6 годам лишения свободы, Виктор Фалевич, бывший и.о. начальника таможенного пункта «Каменный Лог» — к 7,5, бывший начальник отдела таможенного оформления «Каменный Лог» Игорь Высоцкий — к 8 годам. Почти у всех по приговору суда будет конфисковано имущество.

Единственный, кто вышел на свободу, — литовский бизнесмен Артур Тураев. Мужчине присудили штраф в 2 тысячи базовых величин и освободили из-под стражи прямо в зале суда. Суд признал группу виновной в том, что несколько лет она брала взятки за беспрепятственное прохождение через таможню машин с цветами. Чтобы избежать длительных сроков заключения, накануне оглашения приговора обвиняемые внесли солидные сумму. Двое таможенников заплатили по 120 тысяч долларов, один- 90 тысяч, еще один- 60 тысяч.

Остальных обвиняемых сотрудников пункта пропуска «Каменный Лог» продолжают судить в Партизанском, Октябрьском и Заводском судах Минска. Приговор им будет оглашен в ближайшее время.

 
Теги: Минск
 
 
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Дело в открытом заседании слушалось почти год. 11 бывших сотрудников пункта пропуска "Каменный Лог" признали виновными по ч. 3 ст. 430 УК "Получение взятки в особо...

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