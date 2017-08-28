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В Минске суд вынес приговор очередной группе ошмянских таможенников: 60,5 года на всех
29.08.2017 10:51 — Новости Общества | Tut.by
Дело в открытом заседании слушалось почти год. 11 бывших сотрудников пункта пропуска «Каменный Лог» признали виновными по ч. 3 ст. 430 УК «Получение взятки в особо крупном размере». Пятерых обвиняемых приговорили к 5 годам лишения свободы, одного — к 5,5 года, еще пятерых — к шести годам. Отбывать наказание они будут в колонии усиленного режима.
Сегодня в суде Фрунзенского района Минска огласили приговор 11 бывшим сотрудникам Ошмянской таможни. Пока шел суд, 7 человек находились под стражей, еще четверо под подпиской о невыезде. По версии следствия, преступной группой (речь идет о всех 58 фигурантах дела таможенников — Прим. TUT.BY) был нанесен ущерб на сумму 876 тысяч долларов и 19 тысяч евро.
С утра на парковке возле суда Фрунзенского района стояло несколько машин с номерами четвертого региона. На оглашение приговора из Ошмян в Минск приехало более 30 человек. Некоторые из присутствующих, обвиняемые, находившиеся под подпиской, пришли на суд с большими клетчатыми сумками. Накануне прокурор для всех запросил лишение свободы в колонии в условиях усиленного режима. Некоторые фигуранты не исключали, что могут быть взяты под стражу прямо в зале суда, поэтому взяли с собой вещи.
Напомним, в начале августа в Минском областном суде
Суд приговорил пятерых бывших сотрудников таможни к 5 годам лишения свободы, одного — к 5,5 года, еще пятерых — к шести годам. Отбывать наказание они будут в колонии усиленного режима. Четыре человека взяты под стражу в зале суда.
Судебные разбирательства по громкому делу ошмянских таможенников начались
Единственный, кто вышел на свободу, — литовский бизнесмен Артур Тураев. Мужчине присудили штраф в 2 тысячи базовых величин и освободили из-под стражи прямо в зале суда. Суд признал группу виновной в том, что несколько лет она брала взятки за беспрепятственное прохождение через таможню машин с цветами. Чтобы избежать длительных сроков заключения, накануне оглашения приговора обвиняемые внесли солидные сумму. Двое таможенников заплатили по 120 тысяч долларов, один- 90 тысяч, еще один- 60 тысяч.
Остальных обвиняемых сотрудников пункта пропуска «Каменный Лог» продолжают судить в Партизанском, Октябрьском и Заводском судах Минска. Приговор им будет оглашен в ближайшее время.
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Дело в открытом заседании слушалось почти год. 11 бывших сотрудников пункта пропуска "Каменный Лог" признали виновными по ч. 3 ст. 430 УК "Получение взятки в особо...
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