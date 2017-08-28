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Минздрав поднимет вопрос о повышении акцизов на табак
29.08.2017 10:59 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 авг — Sputnik. Министерство здравоохранения Беларуси обсудит с иными ведомствами вопрос об изменении акцизной политики на табак, сообщил во вторник журналистам глава ведомства Валерий Малашко, отвечая на вопрос Sputnik.
Минздрав уже неоднократно выступало за изменения акцизной политики в отношении алкоголя и ограничения время продажи спиртосодержащих напитков.
"Мы планируем обсудить в Совмине вопрос и изменения акцизной политики на табак, и иные факторы", — заявил Малашко.
По словам министра, ведомство также планирует корректировать целевые показатели по многим факторам, влияющим на здоровье — не только алкоголю и табаку, но и потреблению соли. В вопросах же табака и алкоголя, заверил глава Минздрава, понимание со стороны экономического блока Совмина есть.
"Есть понимание, что главное — сами люди, их здоровье и трудоспособность, а не выгода от акцизов", — заключил он.
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Министерство обсудит в Совмине комплекс мер по пропаганде здорового образа жизни.
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