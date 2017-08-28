На Гомельщине падает уровень рек - закрыта навигация

Обмеление рек в Гомельской области сейчас видно даже невооруженным глазом, некоторые озера вот-вот исчезнут с поверхности земли. Грузоперевозки водным транспортом уменьшились в разы, жители сетуют, что рыбы в реках стало меньше, а уровень воды в колодцах понизился. В большинстве случаев люди винят во всем глобальное потепление и бесхозяйственное отношение к водоемам, мол, берега не укрепляют и дно не чистят, пишет « СБ Беларусь Сегодня ».





В Гомельской области больше двух десятков гидрологических постов, есть они на всех крупных реках. Дважды в сутки здесь измеряют уровень и температуру воды. Мы в гомельском парке, на набережной Сожа. Инженер-гидролог «Гомельоблгидромета» Оксана Лосева ставит переносную водомерную рейку на затопленную сваю:

— 10 сантиметров.

Это не глубина реки, конечно. Уровень воды измеряется относительно принятого нуля — в постсоветских странах это Кронштадтский футшток. Для сравнения: в самое большое половодье уровень воды здесь был около 8 метров. Тогда даже плавали скамейки на набережной, а в Якубовке и Монастырьке людей домой перевозили на лодках.

Впрочем, чтобы понять, насколько Сож мелеет, гидрологического оборудования не нужно. Достаточно посмотреть, как обнажились бетонные плиты, которыми укреплен правый берег реки. А в некоторых местах на 3−4 метра сухим стало дно Сожа. Ежедневный спад гидрологи называют небольшим: 1−2, иногда 3 сантиметра в сутки. И такая ситуация не только здесь, с конца мая — начала июня мелеют все реки.

В 2015 году водотоки вдруг принесли нам исторические минимумы, и хоть побить их пока не удалось, назвать обстановку оптимистичной специалисты не могут.

— В этом году вода даже не вышла на пойму, только на отдельных участках рек. И дело не в жарком августе. Прошлогодняя осень была не самой дождливой, в декабре образовался лед, но частично к концу месяца разрушился из-за небольшого повышения температуры, — перечисляет причины обмеления Оксана Лосева. — В январе-феврале простоял ледостав, но толщина льда была небольшая, зимы мало, снега мало, промерзла почва неглубоко, половодью просто неоткуда было сформироваться. С февраля уже началось разрушение льда, в начале марта многие реки вообще очистились от него. В этом году очень раннее половодье, по продолжительности и «насыщенности» совсем небольшое. Откуда взяться воде? Возможные максимумы сформировались в конце марта — начале апреля. И они были очень-очень маленькие, хотя чуть выше, чем в прошлом году, — в Соже сантиметров на 12. Только на Днепре ситуация хуже, чем прошлогодняя.

Самый показательный результат этого лета: временно прекратил движение паром через реку Березина на дороге Р-90, соединявший Светлогорский и Жлобинский районы. Просто сел на мель. Оно и неудивительно: на некоторых участках реки видно дно. Желающие попасть в другой район (а среди них студенты Краснобережского аграрного колледжа) делают крюк в 100 километров. На предприятии «Гомельавтодор» пообещали: скоро пригонят земснаряд и углубят фарватер, хотя бы до столь необходимого парому метра глубины. Мера эта временная, в прошлом году такие работы уже проводили, но без достаточных осадков ситуация повторилась. Не так плачевно все на Припяти, но местный паром пока не перевозит большегрузные автомобили.

Оксана Лосева говорит, что уровень воды еще будет падать. Пик обмеления приходится обычно на вторую половину сентября. Спасти ситуацию могут только осадки. Но тут уж как природа решит.