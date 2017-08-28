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Восемь вьетнамцев пытались перейти границу. Они задержаны, как и их белорусские "помощники"
29.08.2017 11:38 — Новости Общества | Tut.by
Вечером 26 августа в Поставском районе Витебской области были задержаны восемь граждан Вьетнама, а также три белоруса и россиянин. Последних подозревают в организации незаконной миграции. Подробности
Два задержания проходили одновременно. Сначала остановили автомобиль Volkswagen, в котором находились два белоруса и выходец из Чечни. Мужчины задержаны за пособничество в организации незаконной миграции.
Неподалеку в лесу еще один белорус перевозил в микроавтобусе Volkswagen восемь граждан Вьетнама (так они назвали себя). Для дальнейших разбирательств и установления личностей все доставлены в Полоцкий погранотряд.
Предположительно, граждане направлялись в страны Евросоюза.
В отношении двух белорусов и россиянина возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 371−1 Уголовного кодекса (Организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Санкция статьи — лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.
С начала 2017 года белорусскими пограничниками задержано уже 35 незаконных мигрантов-граждан Вьетнама.
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Всего с начала года задержаны уже 35 граждан Вьетнама за незаконную миграцию.
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