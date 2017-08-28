Вечером 26 августа в Поставском районе Витебской области были задержаны восемь граждан Вьетнама, а также три белоруса и россиянин. Последних подозревают в организации незаконной миграции. Подробности сообщает Госпогранкомитет.



Фото: пресс-служба Госпогранкомитета

Два задержания проходили одновременно. Сначала остановили автомобиль Volkswagen, в котором находились два белоруса и выходец из Чечни. Мужчины задержаны за пособничество в организации незаконной миграции.

Неподалеку в лесу еще один белорус перевозил в микроавтобусе Volkswagen восемь граждан Вьетнама (так они назвали себя). Для дальнейших разбирательств и установления личностей все доставлены в Полоцкий погранотряд.

Предположительно, граждане направлялись в страны Евросоюза.

В отношении двух белорусов и россиянина возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 371−1 Уголовного кодекса (Организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Санкция статьи — лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

С начала 2017 года белорусскими пограничниками задержано уже 35 незаконных мигрантов-граждан Вьетнама.