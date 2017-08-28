ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Восемь вьетнамцев пытались перейти границу. Они задержаны, как и их белорусские "помощники"

29.08.2017 11:38 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Вечером 26 августа в Поставском районе Витебской области были задержаны восемь граждан Вьетнама, а также три белоруса и россиянин. Последних подозревают в организации незаконной миграции. Подробности сообщает Госпогранкомитет.


Фото: пресс-служба Госпогранкомитета

Два задержания проходили одновременно. Сначала остановили автомобиль Volkswagen, в котором находились два белоруса и выходец из Чечни. Мужчины задержаны за пособничество в организации незаконной миграции.

Неподалеку в лесу еще один белорус перевозил в микроавтобусе Volkswagen восемь граждан Вьетнама (так они назвали себя). Для дальнейших разбирательств и установления личностей все доставлены в Полоцкий погранотряд.

Предположительно, граждане направлялись в страны Евросоюза.

В отношении двух белорусов и россиянина возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 371−1 Уголовного кодекса (Организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Санкция статьи — лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

С начала 2017 года белорусскими пограничниками задержано уже 35 незаконных мигрантов-граждан Вьетнама.

 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всего с начала года задержаны уже 35 граждан Вьетнама за незаконную миграцию.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
На Гомельщине падает уровень рек - закрыта навигация
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика