29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси разрабатывается электроскутер, сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор ОАО "Приборостроительный завод "Оптрон" Национальной академии наук Николай Янкевич.

"Мы уже разработали электровелосипед. Следующий этап - электроскутер. Сейчас уже идет монтаж опытного образца, и мы планируем до конца месяца направить его на испытания. Уже в первом полугодии 2018-го около 500 электроскутеров планируется выпустить в продажу", - сказал Николай Янкевич.

В планах на будущее - организация производства изделий индивидуального электротранспорта. "Это не только электровелосипеды и электроскутеры, но и гироскутеры, электровелорикши, электроскейты, электросамокаты. Разработку этого глобального проекта мы планируем завершить в течение года, а организовать серийное производство - в течение трех лет", - отметил гендиректор завода.

В ОАО "Приборостроительный завод "Оптрон" НАН Беларуси в этом году была проведена модернизация мотор-колеса для легких транспортных средств, разработан новый блок управления и программное обеспечение. Именно на базе этого мотор-колеса и разрабатывается индивидуальный электротранспорт.-0-