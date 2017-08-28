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29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Целевые показатели госпрограммы "Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь" на 2016-2020 годы будут скорректированы, сообщил журналистам министр здравоохранения Валерий Малашко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы работаем с программой в течение года и убедились, что нам надо вносить изменения в целевые показатели, которые заложены в этой программе", - сказал Валерий Малашко.

Необходимость этого вызвана результатами, полученными во время масштабного исследования, касающегося распространенности факторов риска возникновения неинфекционных заболеваний (STEPS), проведенного Министерством здравоохранения Беларуси совместно с ВОЗ. "К сожалению, раньше мы разделяли факторы риска и на отдельных категориях людей пытались изучить их влияние. Отдельно изучалось влияние курения, алкоголя и др. Уникальность этого исследования в том, что мы впервые комплексно посмотрели на неинфекционные заболевания и влияние на их развитие факторов риска - питания, курения, алкоголизма", - пояснил министр.

По его словам, такой комплексный подход показал, что цифры, заложенные на старте реализации программы, и те, которые необходимо запланировать с учетом реальной ситуации, отличаются. "В частности, количество потребляемой (в сутки) соли белорусами - более 10 г. Соответственно мы обязаны скорректировать показатели, как и всю работу по этому направлению, - отметил Валерий Малашко. - Это не только вопросы пропаганды здорового образа жизни или изменение качества питания в каждой отдельной семье. Это работа и с производителями нашей страны, которые сегодня используют завышенное количество соли в технологических картах. Это огромный объем работы, который Министерству здравоохранения и другим ведомствам необходимо сделать".

Министр считает, что необходимо предпринимать более активные меры в плане пропаганды отказа от курения. "Мы сегодня должны работать и с Советом Министров по изменению акцизной политики, зон торговли табаком", - добавил он. Эти меры известны, однако необходимо быть более настойчивыми в своей работе, убежден Валерий Малашко.

По итогам исследования стали известные и другие факты, представляющие интерес в плане продвижения здорового образа жизни. Ранее считалось, что на селе употребляют большее количество алкоголя. Как оказалось, в городе пьют не меньше.-0-