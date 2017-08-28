В Могилеве с 1 сентября появится новая остановка, а автобус №38 изменит маршрут

В Могилеве с 1 сентября пройдут изменения в транспортной сети города. На улице Ленинской появится новая остановка, а автобус № 38 изменит маршрут, сообщили в горисполкоме.





Новый остановочный пункт будет называться «Улица Стасова». Он появится на улице Ленинской по направлению в центр города по пути следования автобусного маршрута №7.

Схема движения автобусного маршрута № 38 изменится в связи с обращениями граждан в горисполком и вводом светофора на пересечении улиц Якубовского и Пысина. Теперь автобус будет следовать с улицы Якубовского на улицу Пысина, а далее двигаться по улицам Кулешова и Бялыницкого-Бирули.