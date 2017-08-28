Милиция о безопасности на День города: КПП и защита от грузовиков

МИНСК, 29 авг — Sputnik. Столичная милиция планирует перекрыть для грузовиков подъезды к местам массовых гуляний 8-10 сентября, посвященных 950-летию Минска, сообщил начальник отдела по массовым мероприятиям управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности ГУВД Мингорисполкома Николай Лужинский.

"С учетом трагических событий за рубежом будут предусмотрены технические меры по недопущению проезда большегрузного транспорта к местам проведения мероприятий. Подъезды будут перекрыты большегрузными машинами, чтобы не пострадали люди", — сказал Лужинский.

Кроме того, на открытых площадках, где планируется участие более 50-ти человек, по периметру территории будет выставлено оцепление с использованием турникетов. Чтобы попасть на площадку, нужно будет пройти через контрольно-пропускной пункт. Нетрезвых граждан, а также людей с запрещенными и или ограниченными к свободному обороту предметами на праздник не пустят.

При этом Лужинский подчеркнул, что столичная милиция, оценив предполагаемое количество гостей, планирует выставить оптимальное количество КПП.

"Контрольно-пропускных пунктов будет не более 100. Но граждане, которые придут на мероприятия, будут заходить без очередей. Это все предусмотрено", — сказал Лужинский.

Он также напомнил, что в связи с проведением 10 сентября Минского полумарафона в центре столице будет ограничено движение транспорта. Точная информация о времени и местах изменения движения, а также о возможных путях объезда будет доступна чуть позже.

В целом представители Мингорисполкома обратились к горожанам с призывом пользоваться в праздничные дни общественным транспортом. Тем более что количество подвижного состава в эти дни будет увеличено.

На вопрос, можно ли горожанам ждать в эти дни подарка в виде бесплатного проезда к местам празднования, начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мингорисполкома Павел Скалабан, сказал, что "наверное, нет".