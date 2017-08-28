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Правительство освободило от должностей 6 замминистров
29.08.2017 12:51 — Новости Общества | БелТА
29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство освободило от должностей ряд заместителей министров. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 28 августа 2017 года №656 "Об освобождении некоторых должностных лиц", сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.
В связи с сокращением штата работников от должности заместителя министра транспорта и коммуникаций освобождена Наталья Жамойтина, от должности заместителя министра архитектуры и строительства - Александр Шестаков.
Ирина Наркевич освобождена от должности заместителя министра антимонопольного регулирования и торговли в связи с переводом к другому нанимателю.
На другие должности переведут Владимира Рябоволова и Василия Черника, занимавших должности заместителя министра информации и заместителя министра культуры соответственно.
Валерий Шевчук освобожден от должности заместителя министра здравоохранения - директора Департамента фармацевтической промышленности в связи с выходом в отставку.-0-
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29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство освободило от должностей ряд заместителей министров. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 28 августа...
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