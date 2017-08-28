«Четко запрещено родительскому комитету собирать деньги, если нужна помощь школе — через попечительский совет и расчетный счет», — напомнила заместитель министра образования Беларуси Раиса Сидоренко во время онлайн-конференции на сайте Белтелерадиокомпании .

Какого-либо обязательного взноса денег в школе, например, по 10 рублей 4 раза в год не должно быть, сообщила Раиса Сидоренко.

— Четко запрещено родительскому комитету собирать деньги, — напомнила родителям замминистра образования. — Есть примеры, когда родители идут на собрание и говорят: «Знаю, с чего оно начнется». Как говорить о статусе учителя, если он начинает с того, что просит деньги?

Напомним, с 21 января этого года Министерство образования запретило родительским комитетам собирать деньги и отдало все полномочия попечительским советам, при этом уточнив: никаких наличных быть не должно.

— Если нужна помощь школе — через попечительский совет и расчетный счет школы (…) Задача родительского комитета в ином — вопросы воспитания, выстраивания образовательного процесса и т.д.

На вопрос о том, как действовать родителям, которых настоятельно просят сдать деньги в школе, Раиса Сидоренко ответила:

— У нас есть закон, мы должны выполнять законодательные установки. Первое, чего не должно быть: родители не должны знать, сдал кто-то деньги или нет, не должны предъявлять квитанции (о переводе денег школе. — TUT.BY) — это добровольный процесс. Если я могу, я помогу, если нет — можно объяснить это попечительскому совету.

Заместитель министра заметила, что в школах не должно быть ситуации, когда не хватает средств, например, на туалетную бумагу.

— То, что нет элементарных вещей, говорит о том, что руководитель школы не продумывает эту работу детально. На бытовые нужды средства выделяются, в том числе из средств попечительского совета — это небольшая сумма.