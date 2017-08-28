Нужен ли чек и пропадут ли деньги при пропусках? Как платить за школьное питание через ЕРИП

С начала нового учебного года рассчитываться за питание в минских школах родители начнут через систему ЕРИП. О том, будут мамы и папы платить заранее или по факту, берет ли ЕРИП комиссию и нужно ли приносить классному руководителю чек — в вопросах и ответах TUT.BY.

Когда платить? — Получатель платежей — Комбинат школьного питания. Чтобы к началу учебного года организация смогла закупить нужные продукты, будет использоваться предоплата. Это значит, в первых числах сентября родители заплатят за месяц вперед, — поясняет Олег Чумаков, пиар-менеджер Небанковской кредитно-финансовой организации «ЕРИП». — Уже с октября оплата будет производиться по факту, то есть после окончания расчетного месяца.

Как технически будет осуществляться оплата? К 1 сентября в большинстве школ Минска внедрена информационная система, доступ к которой имеют классные руководители. — Каждому учащемуся присваивается учетный номер, его мамам и папам сообщат на родительском собрании, — говорит Елена Антони, Председатель Правления Небанковской кредитно-финансовой организации «ЕРИП». — Этот номер сохраняется за человеком до окончания школы и больше никому никогда не передается. На него родители и будут перечислять деньги за питание. Предоставлять чеки классным руководителям не нужно, факт оплаты учителя смогут проверить онлайн через свой интернет-кабинет.

Если заплатил наперед, а ребенок заболел и не пришел в школу, что будет с деньгами? В Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома поясняют: новая информационная система — это как тетрадка или журнал учета питания, которые использовали раньше. Здесь будут отмечать пропуски, задолженности учеников. — Соответственно, если ребенка не было в школе, это фиксируется. В итоге деньги за этот день не пропадают, а переходят на следующий месяц.

Есть ли комиссия при перевод денег? — Никаких комиссий не взимается, — продолжает Елена Антони. — Как не взимаются они при любых других оплатах через ЕРИП, например, за учебники.

Как и где можно заплатить? Оплатить питание через ЕРИП можно с помощью мобильного и интернет-банкинга, в кассах банков, на почте, а также через платежные терминалы и инфокиоски. Для оплаты за школьное питание через ЕРИП в дереве услуг выбираете: Система Расчет-> г. Минск-> Образование и развитие-> Комбинаты школьного питания-> Район-> Питание. Далее вводите учетный номер ученика.