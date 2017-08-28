Подростки в Гродно ограбили ларек на остановке, забрали 27 тысяч рублей и поехали покупать гаджеты

Гродненские оперативники раскрыли крупную кражу денег из ларька на улице Великая Ольшанка. Ночью неизвестные проникли внутрь торгового объекта, откуда похитили чуть более 27 тысяч белорусских рублей, а также забрали алкоголь и сигареты, сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.



Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

— Личности подозреваемых удалось установить по горячим следам. По уголовному делу проходят два 16-летних местных жителя. Молодые люди ночью вышли на улицу и решили обокрасть стоявший неподалеку ларек. Насмотревшись кино, они предполагали, что милиция на место происшествия прибывает через пять минут, поэтому решили уложиться в четыре. За это время успели отыскать, кроме всего прочего, крупную сумму денежных средств, хранившихся в коробке из-под конфет, после чего покинули место преступления. Стоит отметить, что хозяин объекта сэкономил на установке сигнализации, системе видеонаблюдения и услугах инкассации, — рассказал начальник ОУР Октябрьского РОВД Владимир Волчкевич.

Один из парней легко выбил ногой дверь ларька. Утром подростки направились в торговый центр «Олд Сити», где их и задержала милиция. В магазине молодые люди решили купить себе гаджеты: планшеты, смартфоны, ноутбук и другую дорогостоящую технику. Сейчас часть денег изъята.

Уголовное дело возбуждено по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере».

Санкции статьи — лишение свободы на срок от двух до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации.