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Подростки в Гродно ограбили ларек на остановке, забрали 27 тысяч рублей и поехали покупать гаджеты

29.08.2017 13:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Гродненские оперативники раскрыли крупную кражу денег из ларька на улице Великая Ольшанка. Ночью неизвестные проникли внутрь торгового объекта, откуда похитили чуть более 27 тысяч белорусских рублей, а также забрали алкоголь и сигареты, сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.


Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

 — Личности подозреваемых удалось установить по горячим следам. По уголовному делу проходят два 16-летних местных жителя. Молодые люди ночью вышли на улицу и решили обокрасть стоявший неподалеку ларек. Насмотревшись кино, они предполагали, что милиция на место происшествия прибывает через пять минут, поэтому решили уложиться в четыре. За это время успели отыскать, кроме всего прочего, крупную сумму денежных средств, хранившихся в коробке из-под конфет, после чего покинули место преступления. Стоит отметить, что хозяин объекта сэкономил на установке сигнализации, системе видеонаблюдения и услугах инкассации, — рассказал начальник ОУР Октябрьского РОВД Владимир Волчкевич.

Один из парней легко выбил ногой дверь ларька. Утром подростки направились в торговый центр «Олд Сити», где их и задержала милиция. В магазине молодые люди решили купить себе гаджеты: планшеты, смартфоны, ноутбук и другую дорогостоящую технику. Сейчас часть денег изъята.

Уголовное дело возбуждено по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере».
Санкции статьи — лишение свободы на срок от двух до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации.

 
 
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Гродненские оперативники раскрыли крупную кражу денег из ларька по улице Великая Ольшанка. Ночью неизвестные проникли внутрь торгового объекта, откуда похитили...

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