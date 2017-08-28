В Витебске грабителя нашли по солнцезащитным очкам

Преступление произошло в начале августа. Незадолго до полуночи в частный магазин «Крошка-маркет» на улице Смоленской зашел посетитель. Предметом, очень похожим на пистолет, он пригрозил продавцу и потребовал деньги. Забрал выручку — около 700 рублей и скрылся, пишет "СБ Беларусь Сегодня".

С учетом отсутствия камер видеонаблюдения — казалось бы, идеальное преступление. Подвела мужчину маленькая деталь — впопыхах он оставил на месте солнцезащитные очки.

Официальный представитель УСК по области Светлана Сахарова рассказала, как удалось выйти на след преступника:

— Над раскрытием преступления плотно работали следователи, эксперты и сотрудники уголовного розыска. В ходе экспертизы очков удалось выделить генотип человека. Им оказался неработающий ранее судимый за убийство 33-летний житель Витебска. Он задержан.

Кстати, нашли и «оружие» мужчины — это был игрушечный пистолет китайского производства.