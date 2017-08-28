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В Витебске грабителя нашли по солнцезащитным очкам
29.08.2017 13:29 — Новости Общества | Tut.by
Преступление
С учетом отсутствия камер видеонаблюдения — казалось бы, идеальное преступление. Подвела мужчину маленькая деталь — впопыхах он оставил на месте солнцезащитные очки.
Официальный представитель УСК по области Светлана Сахарова рассказала, как удалось выйти на след преступника:
— Над раскрытием преступления плотно работали следователи, эксперты и сотрудники уголовного розыска. В ходе экспертизы очков удалось выделить генотип человека. Им оказался неработающий ранее судимый за убийство 33-летний житель Витебска. Он задержан.
Кстати, нашли и «оружие» мужчины — это был игрушечный пистолет китайского производства.
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Нашли и "оружие" мужчины - это был игрушечный пистолет китайского производства.
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