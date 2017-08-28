ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Витебске грабителя нашли по солнцезащитным очкам

29.08.2017 13:29 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Преступление произошло в начале августа. Незадолго до полуночи в частный магазин «Крошка-маркет» на улице Смоленской зашел посетитель. Предметом, очень похожим на пистолет, он пригрозил продавцу и потребовал деньги. Забрал выручку — около 700 рублей и скрылся, пишет "СБ Беларусь Сегодня".

С учетом отсутствия камер видеонаблюдения — казалось бы, идеальное преступление. Подвела мужчину маленькая деталь — впопыхах он оставил на месте солнцезащитные очки.

Официальный представитель УСК по области Светлана Сахарова рассказала, как удалось выйти на след преступника:

— Над раскрытием преступления плотно работали следователи, эксперты и сотрудники уголовного розыска. В ходе экспертизы очков удалось выделить генотип человека. Им оказался неработающий ранее судимый за убийство 33-летний житель Витебска. Он задержан.

Кстати, нашли и «оружие» мужчины — это был игрушечный пистолет китайского производства.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нашли и "оружие" мужчины - это был игрушечный пистолет китайского производства.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Марзалюк: и гимназии, и лицеи в Беларуси останутся
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика