В Гомеле появился третий контейнер Красного Креста для сбора вещей

Третий по счету контейнер Красного Креста для сбора вещей установили в областном центре 28 августа. Он расположен возле входа в офис Центральной районной организации Белорусского Общества Красного Креста на улице Тельмана, пишут « Гомельские ведомости ».



Фото: sovadmin.gov.by

Проект стал возможен благодаря поддержке администрации Центрального района. Необходимые средства на приобретение универсального контейнера выделил трудовой коллектив ОАО «СтанкоГомель», а специалисты КЖРЭУП «Центральное» установили его.

— Мы уже получили одобрение жильцов прилегающих домов. Они рассказали, что проведут ревизию своих шкафов, принесут вещи, которые могут еще послужить другим. Надеемся, что контейнер станет таким же востребованным, как и те, которые установлены в Железнодорожном и Советском районах, — рассказала председатель Центральной районной организации БОКК Валентина Романцова.