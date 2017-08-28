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В Гомеле появился третий контейнер Красного Креста для сбора вещей

29.08.2017 13:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Третий по счету контейнер Красного Креста для сбора вещей установили в областном центре 28 августа. Он расположен возле входа в офис Центральной районной организации Белорусского Общества Красного Креста на улице Тельмана, пишут «Гомельские ведомости».


Фото: sovadmin.gov.by

Проект стал возможен благодаря поддержке администрации Центрального района. Необходимые средства на приобретение универсального контейнера выделил трудовой коллектив ОАО «СтанкоГомель», а специалисты КЖРЭУП «Центральное» установили его.

— Мы уже получили одобрение жильцов прилегающих домов. Они рассказали, что проведут ревизию своих шкафов, принесут вещи, которые могут еще послужить другим. Надеемся, что контейнер станет таким же востребованным, как и те, которые установлены в Железнодорожном и Советском районах, — рассказала председатель Центральной районной организации БОКК Валентина Романцова.

 
Теги: Гомель
 
 
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Проект стал возможен благодаря поддержке администрации Центрального района. Необходимые средства на приобретение универсального контейнера выделило ОАО...

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