К юбилею Минска испекут огромный торт, которого хватит всем

МИНСК, 29 авг — Sputnik. Торт весом в 250 килограмм готовят участники Фестиваля хлеба, который пройдет 9-10 сентября у столичного Дворца спорта в рамках праздничных мероприятий, посвященных 950-летию Минска, рассказал заместитель начальника отдела организации торговли и общественного питания главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Александр Фролов.



© Sputnik / Виктор Толочко Милиция о безопасности на День города: КПП и защита от грузовиков

"Торт будет оформлен в виде цветка с 9 лепестками. Каждый лепесток подразумевает административный район города Минска. На каждом лепестке расположатся изображения значимых для города мест по различным направлениям: наука, спорт, культура, транспорт, машиностроение", — рассказал Фролов.

Он особо подчеркнул, что торта точно хватит всем, потому что если желающих будет очень много, торт будет пополняться. "Он как конструктор будет собираться вновь", — пояснил Фролов.

Столичная торговля планирует обеспечить точками общепита все праздничные мероприятия, которые с 6 по 10 сентября будут проходить в Минске, в том числе и в районах города.

"Общая протяженность торговых рядов составит две тысячи метров, то есть два километра. В обслуживании предполагается задействовать более 600 субъектов торговли и общественного питания", — заметил Фролов.

Наибольшее количество торговых объектов по традиции будет сконцентрировано у Дворца спорта. Здесь, по словам представителя ГУПР Мингорисполкома, разместится огромный фудкорт на 5 тысяч кв.м. Причем упор решено сделать не на блюда, которые будут не разогреваться в СВЧ-печах, а на те, что будут готовиться на глазах у покупателей.

По случаю праздника столичная торговля анонсирует большую распродажу. Цены на продукцию легкой промышленности, товары бытового и хозяйственного назначения предполагается снизить, не только за счет уменьшения торговой надбавки, но и за счет снижения отпускной цены производителя.

По отдельным группам товаров скидки будут доходить до 50%, пообещал Фролов.