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К юбилею Минска испекут огромный торт, которого хватит всем
29.08.2017 13:42 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 авг — Sputnik. Торт весом в 250 килограмм готовят участники Фестиваля хлеба, который пройдет 9-10 сентября у столичного Дворца спорта в рамках праздничных мероприятий, посвященных 950-летию Минска, рассказал заместитель начальника отдела организации торговли и общественного питания главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Александр Фролов.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Торт будет оформлен в виде цветка с 9 лепестками. Каждый лепесток подразумевает административный район города Минска. На каждом лепестке расположатся изображения значимых для города мест по различным направлениям: наука, спорт, культура, транспорт, машиностроение", — рассказал Фролов.
Он особо подчеркнул, что торта точно хватит всем, потому что если желающих будет очень много, торт будет пополняться. "Он как конструктор будет собираться вновь", — пояснил Фролов.
Столичная торговля планирует обеспечить точками общепита все праздничные мероприятия, которые с 6 по 10 сентября будут проходить в Минске, в том числе и в районах города.
"Общая протяженность торговых рядов составит две тысячи метров, то есть два километра. В обслуживании предполагается задействовать более 600 субъектов торговли и общественного питания", — заметил Фролов.
Наибольшее количество торговых объектов по традиции будет сконцентрировано у Дворца спорта. Здесь, по словам представителя ГУПР Мингорисполкома, разместится огромный фудкорт на 5 тысяч кв.м. Причем упор решено сделать не на блюда, которые будут не разогреваться в СВЧ-печах, а на те, что будут готовиться на глазах у покупателей.
По случаю праздника столичная торговля анонсирует большую распродажу. Цены на продукцию легкой промышленности, товары бытового и хозяйственного назначения предполагается снизить, не только за счет уменьшения торговой надбавки, но и за счет снижения отпускной цены производителя.
По отдельным группам товаров скидки будут доходить до 50%, пообещал Фролов.
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Протяженность торговых рядов в праздничные дни 9-10 сентября составит два километра, а столичные универсамы готовятся порадовать минчан распродажами, обещают...
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