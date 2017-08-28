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Бесправник из Бреста, в чьей машине погиб пассажир, взят под стражу
29.08.2017 13:57 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 авг — Sputnik. Водитель-бесправник из Бреста, в отношении которого возбуждено уголовное дело, взят под стражу, сообщила Sputnik официальный представитель УСК по Брестской области Марина Дранькова.
YouTube / Михаил Самодов
Инцидент произошел 23 августа в районе 1 часа 10 минут на автодороге, ведущей к картинговому автодрому в Бресте. По выводам следствия, 19-летний водитель не справился с управлением автомобиля АСURA RDХ, в результате чего кроссовер
В салоне находился 18-летний пассажир, житель Пинска, от полученных телесных повреждений он скончался на месте.
Как стало известно следователям, водитель и пассажир учились на втором курсе одного из колледжей областного центра. До
В отношении водителя следователями 25 августа применена мера пресечения в виде заключения под стражу, санкционированная прокурором. Как отметила представитель УСК, в содеянном юноша раскаивается.
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Молодой автомобилист уже дал показания, в которых признался, что перед аварией употреблял алкоголь.
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