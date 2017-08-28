Бесправник из Бреста, в чьей машине погиб пассажир, взят под стражу

МИНСК, 29 авг — Sputnik. Водитель-бесправник из Бреста, в отношении которого возбуждено уголовное дело, взят под стражу, сообщила Sputnik официальный представитель УСК по Брестской области Марина Дранькова.



YouTube / Михаил Самодов Смертельное ДТП с белоруской в Москве сняли на видео

Инцидент произошел 23 августа в районе 1 часа 10 минут на автодороге, ведущей к картинговому автодрому в Бресте. По выводам следствия, 19-летний водитель не справился с управлением автомобиля АСURA RDХ, в результате чего кроссовер съехал в кювет и перевернулся .

В салоне находился 18-летний пассажир, житель Пинска, от полученных телесных повреждений он скончался на месте.

Как стало известно следователям, водитель и пассажир учились на втором курсе одного из колледжей областного центра. До аварии находились на дне рождения общего знакомого. Там выпивали, согласно показаниям подозреваемого и участников застолья. После вечеринки водитель с другом решили продолжить отдых и прокатиться до водоема в Красном дворе, для чего без спроса родителей были взяты ключи от машины. На момент аварии парень не имел водительского удостоверения. Установлено, что автомобиль принадлежит его отцу.

В отношении водителя следователями 25 августа применена мера пресечения в виде заключения под стражу, санкционированная прокурором. Как отметила представитель УСК, в содеянном юноша раскаивается.