ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бесправник из Бреста, в чьей машине погиб пассажир, взят под стражу

29.08.2017 13:57 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 29 авг — Sputnik. Водитель-бесправник из Бреста, в отношении которого возбуждено уголовное дело, взят под стражу, сообщила Sputnik официальный представитель УСК по Брестской области Марина Дранькова.

Бесправник из Бреста, в чьей машине погиб пассажир, взят под стражу
YouTube / Михаил Самодов
Смертельное ДТП с белоруской в Москве сняли на видео

Инцидент произошел 23 августа в районе 1 часа 10 минут на автодороге, ведущей к картинговому автодрому в Бресте. По выводам следствия, 19-летний водитель не справился с управлением автомобиля АСURA RDХ, в результате чего кроссовер съехал в кювет и перевернулся.

В салоне находился 18-летний пассажир, житель Пинска, от полученных телесных повреждений он скончался на месте.

Как стало известно следователям, водитель и пассажир учились на втором курсе одного из колледжей областного центра. До аварии находились на дне рождения общего знакомого. Там выпивали, согласно показаниям подозреваемого и участников застолья. После вечеринки водитель с другом решили продолжить отдых и прокатиться до водоема в Красном дворе, для чего без спроса родителей были взяты ключи от машины. На момент аварии парень не имел водительского удостоверения. Установлено, что автомобиль принадлежит его отцу.

В отношении водителя следователями 25 августа применена мера пресечения в виде заключения под стражу, санкционированная прокурором. Как отметила представитель УСК, в содеянном юноша раскаивается.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Молодой автомобилист уже дал показания, в которых признался, что перед аварией употреблял алкоголь.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
К юбилею Минска испекут огромный торт, которого хватит всем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика