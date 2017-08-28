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Министерство образования: решение, во сколько начинать уроки, уже должно быть принято во всех школах

29.08.2017 14:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Решение о том, во сколько начинать занятия, уже должно быть принято во всех школах, сообщила заместитель министра образования Раиса Сидоренко во время онлайн-конференции на сайте Белтелерадиокомпании.

— Сейчас уже, безусловно, это решение должно быть принято. И оно принято во всех школах. Странно, что до сих пор еще не размещена информация на сайтах учреждений образования. Хотя я знаю, что в некоторых учреждениях образования эта тема еще обсуждается, — рассказала заместитель министра.

Напомним, 12 мая Александр Лукашенко поручил пересмотреть график работы школ. «Раньше 9 утра уроки начинать не надо», — заявил президент. После этого во многих школах задумались о новом графике работы с 1 сентября. Учебные заведения, работающие в две смены, рассматривали вариант начинать занятия в 8.30 или 9.00, работающие в одну смену — с 9.00.

— Мы постоянно подчеркиваем, что санитарными нормами и правилами оптимальным временем начала занятий были как раз 9 часов. Причем очень давно эта норма не менялась. В этом году сделан акцент на то, чтобы и расписания уроков во всех школах были составлены с учетом вот этого оптимального времени. Мы понимаем, что там, где в учреждениях образования две смены, начать занятия в 9 часов невозможно, потому что важно, чтобы дети закончили в 19:30 вторую смену. Поэтому каждая школа с учетом своих особенностей должна принимать это решение. К огромному сожалению, принять во внимание желание каждого родителя просто невозможно. Поэтому в первую очередь у нас должны быть в приоритете интересы и здоровье наших детей, — подчеркнула Раиса Сидоренко.

 
 
Ссылка на источник 24
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Странно, что до сих пор еще не размещена информация на сайтах учреждений образования. Хотя я знаю, что в некоторых учреждениях образования эта тема еще обсуждается,...

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