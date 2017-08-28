29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 29 октября авиакомпания "Белавиа" переходит с весовой концепции оформления багажа на систему количества мест, сообщили БЕЛТА в пресс-службе авиакомпании.

Изменения касаются правил перевозки регистрируемого багажа, который сдается в багажное отделение при регистрации на рейс. Согласно новой концепции, каждый пассажир авиакомпании с 29 октября будет иметь право бесплатно перевезти: в бизнес-классе - 2 места багажа, весом не более 32 кг каждое; в экономическом классе - 1 место багажа весом не более 23 кг; дети от 2 до 12 лет - такая же норма провоза регистрируемого багажа, как для взрослых пассажиров; младенцы (до 2 лет) - 1 место не более 10 кг плюс 1 детская складная прогулочная коляска, или 1 переносная люлька, или 1 детское автомобильное кресло.

Участникам элитных уровней программы "Белавиа Лидер" дополнительно к норме бесплатного провоза багажа можно будет провозить еще одно место: для участников золотого уровня программы лояльности - до 32 кг, серебряного - до 23 кг.

"Таким образом, пассажир может провезти в экономическом классе обслуживания одну сумку/коробку багажа весом не более 23 кг. В случае если у него 2 сумки по 10 кг, пассажиру предложат либо упаковать вещи в одну сумку, либо заплатить за второе место багажа 50 евро. В случае, если чемодан пассажира экономкласса будет весить от 24 кг до 32 кг, ему также будет необходимо заплатить 50 евро", - пояснили в авиакомпании.

В салон самолета пассажирам экономического класса по-прежнему разрешается брать ручную кладь весом до 8 кг, пассажирам бизнес-класса - до 12 кг. Согласно новой концепции, для ручной клади пассажиров экономического и бизнес-класса предусматривает одно место.

"Новый порядок провоза багажа позволит клиенту авиакомпании сэкономить в случае перевеса или необходимости провоза второго чемодана. Например, если пассажиру необходимо провезти дополнительно к разрешенному багажу еще одну сумку в 23 кг, то это обойдется в разы дешевле, чем при действующей весовой концепции, когда перевес 1 кг сверхнормативного багажа по некоторым направлениям может доходить до 8 евро", - рассказал генеральный директор авиакомпании "Белавиа" Анатолий Гусаров.

При данной концепции в случае, если пассажиры экономкласса путешествуют семьей и все вещи сложили в один чемодан весом более 23 кг, им придется распределить вещи в соответствии с правилами в несколько сумок/коробок. Так как по правилам системы количества мест вес багажа не суммируется.

Переход с весовой концепции оформления багажа на систему количества мест позволит унифицировать правила провоза зарегистрированного багажа с авиакомпаниями-партнерами, что особенно оценят пассажиры, путешествующие транзитом как через Минск, так и через все пункты маршрутной сети "Белавиа".

Ознакомиться с правилами перевозки багажа можно на сайте авиакомпании.-0-