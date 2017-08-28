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Более полутысячи дополнительных мест создано в детских садах Гомеля

29.08.2017 15:11 — Новости Общества | Tut.by  
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В областном центре детские сады посещают порядка 23 тыс. маленьких гомельчан. Как такового дефицита мест в детских дошкольных учреждениях не существует. Имеется проблема обеспечения шаговой доступности в микрорайонах-новостройках.


— Местные власти принимают меры по решению данного вопроса. Дополнительно создано порядка 600 мест в дошкольных учреждениях, прежде всего за счет открытия семи новых групп и увеличения количества набора в существующие, — рассказал заместитель председателя горисполкома Виталий Атаманчук.

Зампред горисполкома сообщил, что все учреждения образования Гомеля получили паспорта готовности с опережением графика. Особое внимание было уделено созданию безопасных условий для пребывания школьников. На подготовку учреждений образования в нынешнем году выделено 3,2 млн рублей бюджетных средств, примерно столько же — спонсорских. На всех объектах проведен текущий ремонт, укреплена материально-техническая база.

По словам Виталия Атаманчука, в новом учебном году основной упор будет делаться на качество образования, проводимую со школьниками воспитательную работу. Значительное внимание будет уделено и повышению квалификации педагогов.

— Задача педагогов — дать детям качественные знания по всем предметам, воспитать в них чувство патриотизма. И чтобы сделать этот процесс наиболее эффективным, следует искать новые формы и методы обучения, адаптировав их к требованиям и интересам современной молодежи, — резюмировал он.

 
Теги: Гомель
 
 
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На подготовку учреждений образования в нынешнем году выделено 3,2 млн рублей бюджетных средств, примерно столько же - спонсорских. На всех объектах проведен текущий...

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