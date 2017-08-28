Облисполком проиндексировал тарифы на жилищно-коммунальные услуги в регионе

В решение Витебского облисполкома № 132 от 10 марта внесли изменения, которые устанавливают новые фиксированные тарифы на жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению.

Субсидируемые государством тарифы в Витебской области теперь следующие: водоснабжение — 0,5748 рубля за кубометр (раньше было 0,5322); канализация — 0,3838 рубля за кубометр (0,3554); техническое обслуживание лифта — 1,28 рубля с каждого проживающего (1,19); капитальный ремонт — 0,0953 рубля за квадратный метр общей площади жилого помещения (0,0883); техническое обслуживание — 0,1084 рубля за квадратный метр общей площади жилого помещения (0,1004).

Тарифы полного возмещения экономически обоснованных затрат на ЖКУ не изменились.