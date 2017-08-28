СМИ: дети в Гродно лазили с балкона на балкон

МИНСК, 29 авг — Sputnik. Дети перелазили с балкона на балкон в одном из микрорайонов Гродно утром во вторник, сообщил местный портал Newgrodno .

Как пишет издание, инцидент произошел утром во вторник, а заметил его один из читателей интернет-сайта.

"Сегодня в микрорайоне Девятовка в одном из жилых домов произошел неординарный случай. Парень, по непонятным причинам, стал перелазать через балкон на этаж ниже. Наблюдали за этим еще два человека, которые даже не пытались его остановить", — рассказало издание.

Опубликовано также видео этого инцидента — там действительно видно, как ребенок перелазил на балкон ниже.

Похожий случай произошел в августе в Минске: тогда подросток "свешивался" с балкона ради фотографии . Как позже говорили представители милиции, если детей поймают, ответственность будут нести их родители — за плохое воспитание.