Есть вопрос: как в Минске платить за школьные обеды через ЕРИП?

МИНСК, 29 авг – Sputnik. Питание в школах Минска уже с 1 сентября текущего года будет оплачиваться исключительно в безналичной форме, сообщили Sputnik в ЕРИП.



© Sputnik Виталий Аньков Оплатить школьные обеды в Минске можно будет только по безналу

Решение о переходе на безнал столичные власти приняли в августе этого года. Платить за обеды можно будет через ЕРИП или "Карту учащегося". Каким именно способом придется это делать, нужно уточнить у классного руководителя ребенка.

"Опережая возможные домыслы, которые всегда возникают в таких случаях, скажу сразу: никаких комиссий при оплате школьного питания через систему ЕРИП с родителей не взимается, как не взимаются они системой с плательщиков и при любых других оплатах через ЕРИП, например, за учебники", – сообщила председатель правления ЗАО "НКФО "ЕРИП" Елена Антони.

Как отметили в организации, конечным получателем платежей родителей будет Комбинат школьного питания. Уже в сентябре будет использоваться принцип предоплаты, а начиная с октября оплата школьного питания будет производиться по факту – то есть после окончания расчетного месяца.

Рассказали в ЕРИП и о методах оплаты школьного питания через систему. Так, каждому учащемуся присваивается учетный номер, который сохраняется за ним до момента окончания школы и больше никому никогда не передается. Никаких чеков и квитанций об оплате хранить или передавать учителям больше не нужно.

Как платить за школьные обеды через систему ЕРИП в дереве услуг:

Система Расчет->

г. Минск->

Образование и развитие->

Комбинаты школьного питания->

Район->

Питание

Затем нужно ввести предоставленный учителем личный номер ребенка.

Через систему можно будет оплатить пользование учебниками, посещение кружков, секций и оздоровительных лагерей. Все взносы в школу также должны проходить исключительно в безналичной форме, требовать принести наличные администрация учебного учреждения права не имеет.