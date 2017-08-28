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29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЕРИП определил механизм платы за школьное питание, сообщили корреспонденту БЕЛТА в ОАО "НКФО "ЕРИП".

"Начиная с 1 сентября комбинаты школьного питания Минска предоставили возможность родителям школьников оплачивать школьное питание с помощью безналичного расчета. Для этого можно использовать систему ЕРИП или "Карту учащегося". Каким образом принимаются платежи в конкретной школе, необходимо уточнять у классных руководителей", - рассказали на предприятии.

Как подчеркнула председатель правления ОАО "НКФО "ЕРИП" Елена Антони, никаких комиссий при оплате школьного питания через систему ЕРИП с родителей не взимается, как не взимаются они системой с плательщиков и при любых других оплатах через ЕРИП, например за учебники.

Конечным получателем платежей за школьное питание будет комбинат школьного питания. В сентябре будет использоваться принцип предоплаты (для приобретения необходимых продуктов питания). С октября оплата школьного питания будет производиться по факту, то есть после окончания расчетного месяца.

"В большинстве школ Минска внедрена информационная система, доступ к которой имеют классные руководители. Они же и будут следить за правильностью учета. Каждому учащемуся присваивается учетный номер, который сохраняется за ним до момента окончания школы и больше никому никогда не передается. Факт проверки оплаты - онлайн, через интернет-кабинеты классных руководителей. Никаких чеков, подтверждающих оплату, предоставлять и хранить не нужно", - пояснили в ЕРИП.

Совершать любые платежи через ЕРИП можно посредством мобильного и интернет-банкинга, в кассах 23 банков, РУП "Белпочта", а также через платежные терминалы и инфокиоски. Для оплаты за школьное питание через ЕРИП в дереве услуг необходимо выбирать: Система Расчет->г. Минск->Образование и развитие->Комбинаты школьного питания->Район->Питание. Далее необходимо ввести учетный номер ученика, который предоставит классный руководитель.

Также через ЕРИП можно совершать плату за учебники, питание, кружки, спортивные секции, оздоровительные лагеря, а также попечительские взносы.-0-