МИНСК, 29 авг — Sputnik. Авиакомпания "Белавиа" переходит с весовой концепции оформления багажа на принцип количества мест. Изменения касаются правил перевозки регистрируемого багажа, который сдается в багажное отделение при регистрации на рейс.



© Sputnik Владимир Песня Робот Василиса теперь будет отвечать от имени "Белавиа"

"Новый порядок провоза багажа позволит клиенту авиакомпании сэкономить в случае перевеса или необходимости провоза второго чемодана. Например, если пассажиру необходимо провезти дополнительно к разрешенному багажа еще одну сумку в 23 кг, то это обойдется в разы дешевле, чем при действующей весовой концепции, когда перевес 1 кг сверхнормативного багажа по некоторым направлениям может доходить до 8 евро", — рассказал генеральный директора авиакомпании "Белавиа" Анатолий Гусаров.

Согласно новой концепции каждый пассажир авиакомпании с 29 октября будет иметь право бесплатно перевезти:

в бизнес классе —2 места багажа, весом не более 32 кг каждое;

в экономическом классе —1 место багажа весом не более 23 кг;

дети от 2 до 12 лет — такая же норма провоза регистрируемого багажа, как для взрослых пассажиров;

младенцы (0-2 лет) — 1 место не более 10 кг + 1 детская складная прогулочная коляска или 1 переносная люлька, или 1 детское автомобильное кресло.

Таким образом, пассажир может провезти в экономическом классе обслуживанию одну сумку/коробку багажа весом не более 23 кг. В случае если у него 2 сумки по 10 кг, пассажиру предложат либо упаковать вещи в одну сумку, либо пассажир должен будет заплатить за второе место багажа 50 евро. Если чемодан пассажира эконом класса будет весить от 24 до 32 кг, ему также будет необходимо заплатить 50 евро.

В салон самолета пассажирам экономического класса по-прежнему разрешается брать ручную кладь весом до 8 кг, пассажирам бизнес класса — до 12 кг. Правда больше одной сумки в ручную кладь взять не получится.

"Переход с весовой концепции оформления багажа на систему количества мест позволит унифицировать правила провоза зарегистрированного багажа с авиакомпаниями-партнерами, это особенно оценят пассажиры, путешествующие транзитом", — пояснили в авиакомпании.