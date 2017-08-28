Поющие фонтаны, рыцари и День танкиста. Как Минск три дня будет отмечать 950-летие

Сегодня на пресс-конференции, посвященной празднованию Дня города, чиновники рассказали, как столица будет отмечать юбилей. Подробнее о том, какие мероприятия пройдут к 950-летию Минска с 7 по 10 сентября, пишет БЕЛТА .



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

8 сентября — шоу поющих фонтанов

Перед основными мероприятиями по празднованию 950-летия Минска в парке Победы в пятницу, 8 сентября, в 21.00 проведут «Шоу поющих фонтанов». В программе этого международного музыкального проекта с лазерными шоу запланировано выступление Государственного академического симфонического оркестра Беларуси с участием отечественных мастеров искусств.

9 сентября — концерт Президентского оркестра и салют

Главные праздничные мероприятия намечены на субботу, 9 сентября. Так, в 11.00 начнется торжественная церемония возложения цветов и венков от руководства города и минчан к обелиску «Минск — город-герой».

С 11.30 на площадке у Дворца спорта — концертная программа. Тут же развернется праздничная торговля и выставка-ярмарка мастеров искусств. На 20.00 запланирован концерт Президентского оркестра Беларуси. На территории Верхнего города состоится фестиваль искусств белорусов мира.

Завершит субботние мероприятия праздничный салют в 23.00 в районе Дворца спорта.

Район Немиги 9−10 сентября — огромный фудкорт и праздник хлеба

В районе Немиги на День города 9 сентября будут работать торговые ряды на 2 тысячи метров. Участвует 600 предприятий торговли и общественного питания. Основная праздничная площадка разместится на территории от Верхнего города до парка Победы. Возле Дворца спорта будет огромный фудкорд на пять тысяч квадратных метров, а протяженность торговых рядов превысит 250 метров. Многие продукты будут выпущены с юбилейной символикой.

9−10 сентября в районе Дворца спорта пройдет традиционный фестиваль хлеба. Как и в предыдущие годы, будут представлены точки фирменной торговли хлебозаводов, состоятся дегустации продукции — посетителям фестиваля предложат попробовать свежеиспеченный хлеб и новые виды кондитерских изделий.

Главной фишкой фестиваля станет огромный торт «Минск-950» весом более 250 килограммов. Кондитерский шедевр изготовят в виде цветка с девятью лепестками (по количеству административных районов столицы), на которых будут размещены изображения значимых для города мест. Пообещали, что торта хватит всем.

В торговой сети «Минскхлебпрома» к празднику пройдут акции по скидкам — со снижением цены на товары до 50%.

Также 9 и 10 сентября с 12.00 пройдет фестиваль исторической реконструкции «Мінск старажытны», главная площадка которого расположится на перекрестке проспектов Победителей и Машерова. Зрители смогут увидеть сцены из различных эпох: с XIII века до Великой Отечественной войны. Концептуально фестиваль представляет собой театрализованное зрелище с участием не только профессионалов исторической реконструкции, но и любителей.

10 сентября — полумарафон и День танкиста с World of Tanks

В воскресенье, 10 сентября, в 10.00 стартует Минский полумарафон.

Кроме того, в парке Победы совместно с разработчиком игры World of Tanks в 14.00 впервые пройдет «День танкиста». Здесь запланировано выступление популярных музыкальных групп, игровые зоны с компьютерами, экспозиция военной техники, а также работа аттракционов для детей и полевой кухни.

Праздничные мероприятия также пройдут во всех районах города. В частности, они запланированы в парке «Курасовщина», в парке Дружбы народов, на аэродроме Боровая и аэропорту Минск-1. Будут проводиться праздники улиц, концертные программы, спортивные мероприятия, конкурсы. Также развернется праздничная торговля и ярмарки. В зависимости от погодных условий проведение тех или иных мероприятий может корректироваться.

В целях безопасности в Минске на День города будут предприняты меры по недопущению большегрузного транспорта к местам массовых мероприятий — на основных точках подъезды будут перекрыты.

Кроме того, организуется работа контрольно-пропускных пунктов. Количество КПП будет оптимальным, чтобы не было очередей среди пришедших на праздник. На открытых площадках, где планируется участие в мероприятии более 50 человек, предусмотрено выставление оцепления по периметру с использованием мобильных турникетов.

Участие в праздничных мероприятиях примут делегации из 11 стран. В том числе и лорд-мэр города-побратима Ноттингема. Он приедет 6 сентября вместе с исполнительным директором комитета транспорта города Манчестера.

С программой праздничных мероприятий можно ознакомиться здесь .