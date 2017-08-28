Министерство образования решает, какими будут вступительные экзамены в гимназии. «Возможно, это будет независимый экзамен после 9 класса, возможно, решение будет иным», — сообщила заместитель министра образования Раиса Сидоренко во время онлайн-конференции на сайте Белтелерадиокомпании .

— Речь идет о том, что сегодня, когда ребенок поступает в 5-й класс гимназии, это не его выбор необходимости изучения предметов на повышенном уровне, а скорее всего, желание родителей. Иногда желание, иногда амбиции, — рассказала Раиса Сидоренко. — Поэтому сегодня мы говорим о целесообразности проведения этих экзаменов именно перед поступлением в 5 класс. Вероятно, их надо перенести на другой этап, когда ребята осознанно понимают, будут они изучать на повышенном уровне физику или филологию, что им более приемлемо, понятно, интересно, с перспективой на дальнейшее обучение в высших учебных заведениях.

По словам заместителя министра, «этот вопрос обсуждается, какое будет решение принято, в ближайшее время мы доведем до всех эту информацию».

Один из вариантов, который сейчас обсуждается, — в гимназию будут зачисляться по результатам независимого экзамена. Он заменит нынешние экзамены, которые сдают девятиклассники — принимать его будут педагоги, которые не работают в школе, где учился ребенок.

— Если у тебя не ниже 7 или 8, то ты можешь идти в гимназию, — объяснила Раиса Сидоренко. — Возможно, так. Возможно, решение будет иным (.)

Заместитель министра уверена, что «экзамены в 5 класс гимназии и время их проведения не становятся гарантией, что ребята, которые сдают их на 9 и 10, в 7-м классе не станут получать совершенно иные отметки». Кроме того, в министерстве считают «крайне неправильным», что в 4 классе школы на уроках русского, белорусского, математики иногда занимаются не по учебнику, а готовятся к поступлению в гимназию.

Напомним: о том, что в стране надо менять систему поступления в гимназии, заявил министр образования Игорь Карпенко, представляя на республиканском педсовете концепцию развития образования .